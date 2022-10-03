Звільнені бійці "Азову" зустрілися з рідними у Туреччині

Офіс президента організував зустріч звільнених з російського полону бійців "Азову" із їхніми родинами у Туреччині, де вони зараз перебувають.

Джерело: перша леді Олена Зеленська у Facebook

Пряма мова: "Під час візиту до Туреччини змогла зустрітися з нашими хлопцями з "Азова". Тут вони перебувають за умовами обміну, і сьогодні керівнику Офісу президента України Андрію Єрмаку вдалося організувати їм зустріч із родинами.

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Емоцій багато. Шлях до цієї миті був довгий і важкий. Нарешті вони змогли обійнятися".

Деталі: Зеленська каже, що передала бійцям привіт і подяку від президента Володимира Зеленського та всіх українців, а також благословення від Вселенського Патріарха Варфоломія, з яким зустрічалась напередодні в Стамбулі.

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