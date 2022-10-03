Звільнені бійці "Азову" зустрілися з рідними у Туреччині

Офіс президента організував зустріч звільнених з російського полону бійців "Азову" із їхніми родинами у Туреччині, де вони зараз перебувають.

Джерело: перша леді Олена Зеленська у Facebook

Пряма мова: "Під час візиту до Туреччини змогла зустрітися з нашими хлопцями з "Азова". Тут вони перебувають за умовами обміну, і сьогодні керівнику Офісу президента України Андрію Єрмаку вдалося організувати їм зустріч із родинами.

Емоцій багато. Шлях до цієї миті був довгий і важкий. Нарешті вони змогли обійнятися".

Деталі: Зеленська каже, що передала бійцям привіт і подяку від президента Володимира Зеленського та всіх українців, а також благословення від Вселенського Патріарха Варфоломія, з яким зустрічалась напередодні в Стамбулі.

Передісторія:

21 вересня в рамках обміну з російськими окупантами вдалося звільнити 215 українських захисників.

Серед звільнених також прикордонники, поліцейські, моряки, нацгвардійці, ТРошники, митники, цивільні. Зокрема, Денис Прокопенко "Редіс", Сергій Волинський "Волина", Святослав Паламар, Денис Шлега, Олег Хоменко – командири з "Азовсталі". Крім того, серед звільнених "азовці" Микола Кущ (Фрост) і Костянтин Нікітенко (Фокс), яких окупанти хотіли стратити.

5-ро командирів "Азова" перебувають в Туреччині під особистими гарантіями захисту і безпеки Ердогана. За словами президента Володимира Зеленського, вони лишатимуться в Туреччині до кінця війни РФ проти України.

Росії повернули кума президента РФ Володимира Путіна Віктора Медведчука і 55 російських окупантів.