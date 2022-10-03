Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Зеленський присвоїв 5 захисникам Маріуполя та "Азовсталі" звання Героїв України

Станіслав ПогоріловПонеділок, 3 жовтня 2022, 22:06
Зеленський присвоїв 5 захисникам Маріуполя та Азовсталі звання Героїв України
Фото: пресслужба ОПУ

Президент Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України п’ятьом захисникам Маріуполя та "Азовсталі", військовослужбовці отримали ордени "Золота Зірка" у Туреччині, де вони зараз знаходяться.

Джерело: пресслужба ОПУ

Деталі: Президент відзначив командира полку Національної гвардії "Азов" Дениса Прокопенка (позивний Редіс), його заступника Святослава Паламаря, в. о. командира 36-ї окремої бригади морської піхоти Сергія Волинського (позивний Волина), старшого офіцера "Азова" Олега Хоменка і командира 12-ї бригади НГУ Дениса Шлегу.

Реклама:

Володимир Зеленський по відеозв’язку привітав військовослужбовців і подякував їм за виконання важливого бойового завдання з оборони Маріуполя.

Передісторія: 

  • 21 вересня в рамках обміну з російськими окупантами вдалося звільнити 215 українських захисників.
  • Серед звільнених також прикордонники, поліцейські, моряки, нацгвардійці, ТРошники, митники, цивільні. Зокрема, Денис Прокопенко "Редіс", Сергій Волинський "Волина", Святослав Паламар, Денис Шлега, Олег Хоменко – командири з "Азовсталі". Крім того, серед звільнених "азовці" Микола Кущ (Фрост) і Костянтин Нікітенко (Фокс), яких окупанти хотіли стратити.
  • 5-ро командирів "Азова" перебувають в Туреччині під особистими гарантіями захисту і безпеки Ердогана. За словами президента Володимира Зеленського, вони лишатимуться в Туреччині до кінця війни РФ проти України.
  • Росії повернули кума президента РФ Володимира Путіна Віктора Медведчука і 55 російських окупантів.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: МаріупольАзов війнанагороди
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"

Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" зіграє з "Марселем"

Зеленський дасть велику пресконференцію

Усі новини...
Маріуполь
500 днів у полоні: на Майдані провели акцію на підтримку оборонців Маріуполя
Андрющенко: У Маріуполі спрацювала ППО
Окупанти планують завезти в захоплений Маріуполь 300 тисяч росіян – ЦНС
Останні новини
21:33
У Кременчуці пролунав вибух на промисловому об’єкті
21:29
ЄС посилить моніторинг танкерів, щоб запобігти обходу санкцій
21:22
Як уникнути переохолодження та обмороження на фронті: 9 порад
21:19
Ексофіцер ГРУ приїхав у Нідерланди й хоче дати свідчення МКС
21:12
Арахамія користувався автівками Кауфмана, якого підозрюють у корупції – Bihus.Info.
21:08
Туреччина зекономила 2 мільярди доларів на електроенергії завдяки імпорту російської нафти
20:50
Як українцям за кордоном оформити право на спадок – пояснює Офіс омбудсмена
20:47
Президент Чехії прогнозує, що у 2024 році у війні в Україні буде "значний зсув"
20:35
Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована
20:26
Син Медведєва, пропагандисти і військові: хто потрапив під нові санкції ЄС
Усі новини...
Реклама: