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Зеленський присвоїв 5 захисникам Маріуполя та "Азовсталі" звання Героїв України

Станіслав ПогоріловПонеділок, 3 жовтня 2022, 22:06
Фото: пресслужба ОПУ

Президент Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України п’ятьом захисникам Маріуполя та "Азовсталі", військовослужбовці отримали ордени "Золота Зірка" у Туреччині, де вони зараз знаходяться.

Джерело: пресслужба ОПУ

Деталі: Президент відзначив командира полку Національної гвардії "Азов" Дениса Прокопенка (позивний Редіс), його заступника Святослава Паламаря, в. о. командира 36-ї окремої бригади морської піхоти Сергія Волинського (позивний Волина), старшого офіцера "Азова" Олега Хоменка і командира 12-ї бригади НГУ Дениса Шлегу.

Володимир Зеленський по відеозв’язку привітав військовослужбовців і подякував їм за виконання важливого бойового завдання з оборони Маріуполя.

Передісторія: 

  • 21 вересня в рамках обміну з російськими окупантами вдалося звільнити 215 українських захисників.
  • Серед звільнених також прикордонники, поліцейські, моряки, нацгвардійці, ТРошники, митники, цивільні. Зокрема, Денис Прокопенко "Редіс", Сергій Волинський "Волина", Святослав Паламар, Денис Шлега, Олег Хоменко – командири з "Азовсталі". Крім того, серед звільнених "азовці" Микола Кущ (Фрост) і Костянтин Нікітенко (Фокс), яких окупанти хотіли стратити.
  • 5-ро командирів "Азова" перебувають в Туреччині під особистими гарантіями захисту і безпеки Ердогана. За словами президента Володимира Зеленського, вони лишатимуться в Туреччині до кінця війни РФ проти України.
  • Росії повернули кума президента РФ Володимира Путіна Віктора Медведчука і 55 російських окупантів.

Теми: МаріупольАзов війнанагороди
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