Зеленський присвоїв 5 захисникам Маріуполя та "Азовсталі" звання Героїв України

Президент Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України п’ятьом захисникам Маріуполя та "Азовсталі", військовослужбовці отримали ордени "Золота Зірка" у Туреччині, де вони зараз знаходяться.

Джерело: пресслужба ОПУ

Деталі: Президент відзначив командира полку Національної гвардії "Азов" Дениса Прокопенка (позивний Редіс), його заступника Святослава Паламаря, в. о. командира 36-ї окремої бригади морської піхоти Сергія Волинського (позивний Волина), старшого офіцера "Азова" Олега Хоменка і командира 12-ї бригади НГУ Дениса Шлегу.

Володимир Зеленський по відеозв’язку привітав військовослужбовців і подякував їм за виконання важливого бойового завдання з оборони Маріуполя.

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