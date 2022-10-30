"Абсолютно обурливо": Байден засудив вихід Росії з зернової угоди

Президент США Джо Байден засудив заяву Росії про вихід з зернової угоди як "абсолютно обурливу".

Джерело: американський президент у розмові з журналістами, якого цитують Bloomberg та AFP

Деталі: Байден сказав, що такий крок РФ посилить голод і що в росіян немає "жодних причин робити це".

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