"Абсолютно обурливо": Байден засудив вихід Росії з зернової угоди

Президент США Джо Байден засудив заяву Росії про вихід з зернової угоди як "абсолютно обурливу".

Джерело: американський президент у розмові з журналістами, якого цитують Bloomberg та AFP

Деталі: Байден сказав, що такий крок РФ посилить голод і що в росіян немає "жодних причин робити це".

Передісторія:

Росія 29 жовтня оголосила про призупинення своєї участі у реалізації "зернової угоди"нібито через "теракт" у Севастопольській бухті в суботу вранці.

Глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що Росія знайшла надуманий привід, аби вийти із "зернової угоди", та закликав держави світу вимагати від РФ припинити голодні ігри та повернутися до своїх зобов’язань.

Президент Володимир Зеленський очікує жорсткої міжнародної реакції на призупинення участі Росії в "зерновій угоді", зокрема від ООН і G20.

У російському Мінсільгоспі заявили, що Росія готова повністю замінити українське зерно на світовому ринку.