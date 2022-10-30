"Абсолютно возмутительно": Байден осудил выход России из зерновой сделки

Президент США Джо Байден осудил заявление России о выходе из зерновой сделки как "абсолютно возмутительное".

Источник: американский президент в разговоре с журналистами, которого цитируют Bloomberg и AFP

Детали: Байден сказал, что такой шаг РФ усилит голод и что у россиян нет "никаких причин делать это".

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