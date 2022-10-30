Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

"Абсолютно возмутительно": Байден осудил выход России из зерновой сделки

"Украинская правда"Воскресенье, 30 октября 2022, 01:31
Абсолютно возмутительно: Байден осудил выход России из зерновой сделки
ФОТО: GETTY

Президент США Джо Байден осудил заявление России о выходе из зерновой сделки как "абсолютно возмутительное".

Источник: американский президент в разговоре с журналистами, которого цитируют Bloomberg и AFP

Детали: Байден сказал, что такой шаг РФ усилит голод и что у россиян нет "никаких причин делать это".

Реклама:

Предыстория:

  • Россия 29 октября объявила о приостановлении своего участия в реализации "зернового соглашения" якобы из-за "теракта" в Севастопольской бухте в субботу утром.
  • Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Россия нашла надуманный повод, чтобы выйти из "зернового соглашения", и призвал государства мира потребовать от РФ прекратить голодные игры и вернуться к своим обязательствам.
  • Президент Владимир Зеленский ожидает жесткой международной реакции на приостановление участия России в "зерновой сделке", в частности от ООН и G20.
  • В российском Минсельхозе заявили, что Россия готова полностью заменить украинское зерно на мировом рынке.

Темы: войнаБайденРосcияэкспорт
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Туск собирается с визитом в Киев

Зеленский назначил новых глав Ровенской и Донецкой облгосадминистраций

Среди пострадавших в крупном ДТП в Турции есть две украинки

Все новости...
война
Зеленский посетил боевые бригады, которые ведут наступление под Бахмутом
Финансирует Россию и войну: СБУ сообщила о подозрении российскому олигарху Фридману
В Кремле не дают даже спросить о Суровикине
Последние новости
18:12
Зеленский подписал закон о криминализации контрабанды
17:58
Главнокомандующий армии Нидерландов призвал страну готовиться к войне с Россией
17:24
Маск по итогам года остался самым богатым человеком в мире
17:19
Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ
17:08
В Черкасской области девушка хотела сдать экзамен по ПДД вместо сестры-близняшки
17:07
Для Ирландии 2023 год стал самым теплым в истории наблюдений
17:00
В 2023 году через Прозорро.Продажи бюджеты разных уровней заработали более 14 миллиардов
16:56
обновлено, фотоРоссияне ударили по селу и городу в Запорожской области: трое погибших
16:41
"Вдохновились" российским сериалом: в Киеве задержали юношей, которые избили 16-летнего парня
16:40
обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить
Все новости...
Реклама: