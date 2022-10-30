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"Абсолютно возмутительно": Байден осудил выход России из зерновой сделки

"Украинская правда"Воскресенье, 30 октября 2022, 01:31
ФОТО: GETTY

Президент США Джо Байден осудил заявление России о выходе из зерновой сделки как "абсолютно возмутительное".

Источник: американский президент в разговоре с журналистами, которого цитируют Bloomberg и AFP

Детали: Байден сказал, что такой шаг РФ усилит голод и что у россиян нет "никаких причин делать это".

Предыстория:

  • Россия 29 октября объявила о приостановлении своего участия в реализации "зернового соглашения" якобы из-за "теракта" в Севастопольской бухте в субботу утром.
  • Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Россия нашла надуманный повод, чтобы выйти из "зернового соглашения", и призвал государства мира потребовать от РФ прекратить голодные игры и вернуться к своим обязательствам.
  • Президент Владимир Зеленский ожидает жесткой международной реакции на приостановление участия России в "зерновой сделке", в частности от ООН и G20.
  • В российском Минсельхозе заявили, что Россия готова полностью заменить украинское зерно на мировом рынке.

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Темы: войнаБайденРосcияэкспорт
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