Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що платформою для переговорів Володимира Путіна з президентом США Джо Байденом могло б стати бажання Штатів дослухатися до "стурбованості Росії" щодо гарантій безпеки.

Джерело: російські пропагандистські видання "РИА Новости" і РБК з посиланням на заяву Пєскова в передачі "Москва. Кремль. Путін"

Пряма мова Пєскова: "Бажання Сполучених Штатів дослухатися до наших занепокоєнь, тобто фактично бажання Сполучених Штатів повернутися до стану на грудень-січень і поставити собі питання: те, що пропонують росіяни, можливо, не все нас влаштовує, але, можливо, варто сісти за стіл переговорів. Я маю на увазі проєкти документів, які були передані і в Брюссель, і у Вашингтон".

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Деталі: 27 жовтня на пленарній сесії міжнародного дискусійного клубу "Валдай" у Москві президент Росії Володимир Путін, який напав на Україну і порушив світовий порядок, заявив, що рано чи пізно Заходу доведеться починати "рівноправну розмову".

Передісторія:

Міністерство закордонних справ Росії 17 грудня 2021 року опублікувало проєкт договору про так звані "гарантії безпеки", які Володимир Путін вимагав від НАТО, і які Москва передала Вашингтону.

про так звані "гарантії безпеки", які Володимир Путін вимагав від НАТО, і які Москва передала Вашингтону. В одному з пунктів Росія пропонувала країнам НАТО взяти на себе зобов'язання, що "виключають подальше розширення НАТО, у тому числі приєднання України, а також інших держав". Крім того, Росія пропонувала відмовитись "від ведення будь-якої військової діяльності на території України, а також інших держав Східної Європи, Закавказзя та Центральної Азії".

Генсек НАТО Єнс Столтенберг на це відповів, що Альянс розглядає можливість діалогу з РФ щодо цього питання, але будь-який діалог має включати занепокоєння Альянсу та позицію України.

У Росії ж заявили, що хочуть обговорювати "гарантії безпеки" лише зі США.

24 лютого Росія напала на Україну, виправдовуючи своє вторгнення загрозою РФ з боку УКраїни і НАТО.

