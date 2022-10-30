У Кремлі заявили, що Путін і Байден могли б поговорити про гарантії безпеки Росії

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що платформою для переговорів Володимира Путіна з президентом США Джо Байденом могло б стати бажання Штатів дослухатися до "стурбованості Росії" щодо гарантій безпеки.

Джерело: російські пропагандистські видання "РИА Новости" і РБК з посиланням на заяву Пєскова в передачі "Москва. Кремль. Путін"

Пряма мова Пєскова: "Бажання Сполучених Штатів дослухатися до наших занепокоєнь, тобто фактично бажання Сполучених Штатів повернутися до стану на грудень-січень і поставити собі питання: те, що пропонують росіяни, можливо, не все нас влаштовує, але, можливо, варто сісти за стіл переговорів. Я маю на увазі проєкти документів, які були передані і в Брюссель, і у Вашингтон".

Деталі: 27 жовтня на пленарній сесії міжнародного дискусійного клубу "Валдай" у Москві президент Росії Володимир Путін, який напав на Україну і порушив світовий порядок, заявив, що рано чи пізно Заходу доведеться починати "рівноправну розмову".

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