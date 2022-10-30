В Кремле заявили, что Путин и Байден могли бы поговорить о гарантиях безопасности России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что платформой для переговоров Владимира Путина с президентом США Джо Байденом могло бы стать желание Штатов прислушаться к "озабоченностям России" по гарантиям безопасности.

Источник: российские пропагандистские издания "РИА Новости" и РБК со ссылкой на заявление Песков в передаче "Москва. Кремль. Путин"

Прямая речь Пескова: "Желание Соединенных Штатов прислушаться к нашим озабоченностям, то есть фактически желание Соединенных Штатов вернуться к состоянию на декабрь-январь и задаться вопросом: то, что предлагают русские, может быть, не все нас устраивает, но, может быть, стоит сесть за стол переговоров. Я имею в виду проекты документов, которые были переданы и в Брюссель, и в Вашингтон".

Детали: 27 октября на пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай" в Москве президент России Владимир Путин, который напал на Украину и нарушил мировой порядок, заявил, что рано или поздно Западу придется начинать "равноправный разговор".

Предыстория: