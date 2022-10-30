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В Кремле заявили, что Путин и Байден могли бы поговорить о гарантиях безопасности России

Ирина БалачукВоскресенье, 30 октября 2022, 11:00
Дмитрий Песков. Фото РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что платформой для переговоров Владимира Путина с президентом США Джо Байденом могло бы стать желание Штатов прислушаться к "озабоченностям России" по гарантиям безопасности.

Источник: российские пропагандистские издания "РИА Новости" и РБК со ссылкой на заявление Песков в передаче "Москва. Кремль. Путин"

Прямая речь Пескова: "Желание Соединенных Штатов прислушаться к нашим озабоченностям, то есть фактически желание Соединенных Штатов вернуться к состоянию на декабрь-январь и задаться вопросом: то, что предлагают русские, может быть, не все нас устраивает, но, может быть, стоит сесть за стол переговоров. Я имею в виду проекты документов, которые были переданы и в Брюссель, и в Вашингтон".

Детали: 27 октября на пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай" в Москве президент России Владимир Путин, который напал на Украину и нарушил мировой порядок, заявил, что рано или поздно Западу придется начинать "равноправный разговор".

Предыстория:

  • 17 декабря 2021 года Министерство иностранных дел РФ опубликовало проект договора о так называемых "гарантиях безопасности", которые Владимир Путин требует от НАТО и которые Москва передала Вашингтону.
  • В одном из пунктов Россия предлагала странам НАТО взять на себя обязательства, "исключающие дальнейшее расширение НАТО, в том числе присоединение Украины, а также других государств". Кроме того, Россия предлагала отказаться "от ведения любой военной деятельности на территории Украины, а также других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии".
  • Генсек НАТО Йенс Столтенберг на это заявил, что НАТО рассматривает возможность диалога с РФ по этому вопросу, но любой диалог должен включать обеспокоенность Альянса и позицию Украины.
  • 24 февраля Россия напала на Украину, оправдывая свое вторжение угрозой РФ со стороны Украины и НАТО. 

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Темы: БайденПутинРосcияпереговоры
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