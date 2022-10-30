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Лавров: Путин готов к переговорам с Западом, но есть условия

Ирина БалачукВоскресенье, 30 октября 2022, 11:49
Сергей Лавров. Фото РИА Новости

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что президент страны-агрессора Владимир Путин все еще готов к переговорам по Украине.

Источник: российские пропагандистские издания "РИА Новости" и RT

Прямая речь Лаврова: "Мы всегда готовы выслушать наших западных коллег, если они обратятся с очередной просьбой организовать разговор. Надеюсь, что помимо воспроизведения в контактах по линии дипломатических ведомств и по другим каналам того, что они публично в пропагандистском задоре говорят, нам смогут предложить какие-то серьезные подходы, которые будут способствовать разрядке напряженности и полностью учитывать интересы Российской Федерации и её безопасности".

Детали: По словам Лаврова, Россия готова говорить с Западом, если он будет обращаться к РФ "с реалистичными предложениями, опирающимися на принципы равноправия и взаимного уважения интересов, направленными на поиск компромиссов и баланса интересов всех стран в этом регионе".

Он уверяет, что за последние полгода "было несколько инициатив со стороны американцев и некоторых других западных коллег, просивших о телефонных разговорах с российским лидером".

Также Лавров заявил, что некоторые министры иностранных дел обращались и к нему с такой же просьбой и он всегда давал согласие.

Глава МИР РФ также добавил, что президент страны-агрессора Владимир Путин неоднократно говорил о том, что РФ никогда не отказывалась и не отказывается от переговоров, а отказывается якобы "Украина по прямому указанию западных спонсоров".

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Лавров также пригрозил, что "чем дольше они тянут с переговорами, тем сложнее им будет с нами договариваться".

Предыстория:

  • 27 октября на пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай" в Москве президент России Владимир Путин, который напал на Украину и нарушил мировой порядок, заявил, что рано или поздно Западу придется начинать "равноправный разговор".
  • Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что платформой для переговоров Владимира Путина с президентом США Джо Байденом могло бы стать желание Штатов прислушаться к "озабоченностям России" по гарантиям безопасности.

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Темы: РосcияЗападУкраинапереговоры
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