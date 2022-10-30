На смітнику в Бєлгороді знайшли цинкові труни: у таких забирають мертвих окупантів
У російському Бєлгороді місцеві жителі знайшли на смітнику цинкові труни – в таких доправляють тіла російських загарбників, загиблих на війні в Україні.
Джерело: Telegram-канал Baza
Дослівно Baza: "Мешканці Бєлгорода поскаржилися в поліцію на ритуальників, які викидають на звичайний смітник цинкові труни. У цих трунах доставляють загиблих у СВО (так у РФ називають війну в Україні – ред.) солдатів".
Деталі: За даними Baza, одразу кілька трун, уже разом з іконами та пакетами, були викинуті біля гаражів на вулиці Привільній.
Зазначається, що труни помітили місцеві жителі, коли принесли на звалище сміття.
Пізніше з'ясувалося, що такий склад організувала місцева ритуальна компанія.
Зазначається, що тіла загиблих в Україні окупантів доставляють у цинкових трунах, а вже для похорону їхні родичі купують інші – дерев'яні.
Передісторія:
- Станом на 30 жовтня загальні бойові втрати росіян в Україні становлять близько 71 200 солдатів та тисячі одиниць військової техніки.