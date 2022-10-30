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На смітнику в Бєлгороді знайшли цинкові труни: у таких забирають мертвих окупантів

Ірина БалачукНеділя, 30 жовтня 2022, 12:32
Цинкові труни на смітнику у російському Бєлгороді. Фото з Telegram-каналу Baza

У російському Бєлгороді місцеві жителі знайшли на смітнику цинкові труни – в таких доправляють тіла російських загарбників, загиблих на війні в Україні.

Джерело: Telegram-канал Baza

Дослівно Baza: "Мешканці Бєлгорода поскаржилися в поліцію на ритуальників, які викидають на звичайний смітник цинкові труни. У цих трунах доставляють загиблих у СВО (так у РФ називають війну в Україні – ред.) солдатів".

Деталі: За даними Baza, одразу кілька трун, уже разом з іконами та пакетами, були викинуті біля гаражів на вулиці Привільній.

 
Цинкові труни на смітнику у російському Бєлгороді
Фото з Telegram-каналу Baza

Зазначається, що труни помітили місцеві жителі, коли принесли на звалище сміття. 

Пізніше з'ясувалося, що такий склад організувала місцева ритуальна компанія.

Зазначається, що тіла загиблих в Україні окупантів доставляють у цинкових трунах, а вже для похорону їхні родичі купують інші – дерев'яні.

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Теми: Росіявійна
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