На мусорке в Белгороде нашли цинковые гробы: в таких забирают мертвых оккупантов

Цинковые гробы на свалке в российском Белгороде. Фото из Telegram-канала Baza

В российском Белгороде местные жители нашли на мусорке цинковые гробы, в таких доставляют тела российских захватчиков, погибших на войне в Украине.

Источник: Telegram-канал Baza

Дословно Baza: "Жители Белгорода пожаловались в полицию на ритуальщиков, которые выбрасывают на обычную мусорку цинковые гробы. В этих гробах доставляют погибших в СВО (так в РФ называют войну в Украине – ред.) солдат".

Реклама:

Детали: По данным Baza, сразу несколько гробов, уже вместе с иконами и пакетами были выброшены у гаражей на улице Привольной.

Цинковые гробы на свалке в российском Белгороде Фото из Telegram-канала Baza

Отмечается, что гробы заметили местные жители, когда принесли на помойку мусор.

Позже выяснилось, что такой склад организовала местная ритуальная компания.



Отмечается, что тела погибших в Украине оккупантов доставляют в цинковых гробах, а уже для похорон их родственники покупают другие – деревянные.

ВИДЕО ДНЯ

Предыстория: