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На мусорке в Белгороде нашли цинковые гробы: в таких забирают мертвых оккупантов

Ирина БалачукВоскресенье, 30 октября 2022, 12:32
Цинковые гробы на свалке в российском Белгороде. Фото из Telegram-канала Baza

В российском Белгороде местные жители нашли на мусорке цинковые гробы, в таких доставляют тела российских захватчиков, погибших на войне в Украине.

Источник: Telegram-канал Baza

Дословно Baza: "Жители Белгорода пожаловались в полицию на ритуальщиков, которые выбрасывают на обычную мусорку цинковые гробы. В этих гробах доставляют погибших в СВО (так в РФ называют войну в Украине – ред.) солдат".

Детали: По данным Baza, сразу несколько гробов, уже вместе с иконами и пакетами были выброшены у гаражей на улице Привольной. 

 
Цинковые гробы на свалке в российском Белгороде
Фото из Telegram-канала Baza

Отмечается, что гробы заметили местные жители, когда принесли на помойку мусор.

Позже выяснилось, что такой склад организовала местная ритуальная компания.

Отмечается, что тела погибших в Украине оккупантов доставляют в цинковых гробах, а уже для похорон их родственники покупают другие – деревянные.

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Темы: Росcиявойна
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