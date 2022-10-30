На мусорке в Белгороде нашли цинковые гробы: в таких забирают мертвых оккупантов
В российском Белгороде местные жители нашли на мусорке цинковые гробы, в таких доставляют тела российских захватчиков, погибших на войне в Украине.
Источник: Telegram-канал Baza
Дословно Baza: "Жители Белгорода пожаловались в полицию на ритуальщиков, которые выбрасывают на обычную мусорку цинковые гробы. В этих гробах доставляют погибших в СВО (так в РФ называют войну в Украине – ред.) солдат".
Детали: По данным Baza, сразу несколько гробов, уже вместе с иконами и пакетами были выброшены у гаражей на улице Привольной.
Отмечается, что гробы заметили местные жители, когда принесли на помойку мусор.
Позже выяснилось, что такой склад организовала местная ритуальная компания.
Отмечается, что тела погибших в Украине оккупантов доставляют в цинковых гробах, а уже для похорон их родственники покупают другие – деревянные.
Предыстория:
- По состоянию на 30 октября общие боевые потери россиян в Украине составляют около 71 200 солдат и тысячи единиц военной техники.