Российские чиновники массово бегут от мобилизации за границу – СМИ
Чиновники российского правительства и московской мэрии спасаются от мобилизации бегством за границу, сообщают СМИ.
Источник: "Настоящее время" со ссылкой на главного редактора издания "Верстка" Лолу Тагаеву
Детали: Изданию известны случаи отъезда сотрудников российских Минпросвещения, Министерства цифрового развития, Центробанка.
В некоторых отделах мэрии Москвы недосчитываются 20-30% штата. Чиновники уходят в отпуск и не возвращаются.
Прямая речь Тагаевой: "В первую очередь едут в страны Средней Азии, как члены исполкома Российского футбольного союза.
Нам написали несколько разных сотрудников мэрии и министерств, им хотелось поделиться своей историей.
Никто не хочет воевать, убивать и быть убитым. В отличие от жителей российской глубинки, у сотрудников ведомств есть доступ к самой разной информации – не только к телевизору. Они понимают, что происходит".
Напомним: 28 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину, что якобы частичная мобилизация завершилась и в Украину отправили уже 82 тысячи мобилизованных.
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