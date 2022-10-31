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ППО захистила Київ від прильотів, але є перебої зі світлом, 80% містян - без води

Валентина РоманенкоПонеділок, 31 жовтня 2022, 11:23
фото: Paulfleet/Depositphotos

В Київській міській військовій адміністрації зазначають, що завдяки роботі ППО ворожих влучань по столиці немає, однак через ситуацію на Київщині в місті є перебої зі світлом та водою.

Джерело: КМВА в TelegramКиївводоканал

Дослівно: "Завдяки ефективній роботі сил ППО — влучань по Києву не зафіксовано!

Проте ранкові удари по Київщині вплинули на водо- та енергопостачання столиці!  В окремих районах міста вже є перебої".

Деталі: В КМВА наголошують, що всі служби працюють над ліквідацією наслідків.

Оновлено: У Київводоканалі повідомили, що наразі через аварійну ситуацію в столиціі 80% споживачів залишаються без водопостачання.

Спеціалісти роблять все можливе, щоб повернути воду у крани киян.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: Починаючи з 07.00 31 жовтня російські окупанти здійснили кілька хвиль ракетних атак по об’єктах критичної інфраструктури України. Протиповітряна оборона України збила 44 із понад пів сотні російських ракет, запущених Росією.

Зокрема загарбники завдали ударів по критичній інфраструктурі Київщини. Внаслідок обстрілів і влучань окупантів пошкоджені будівлі. Є потерпілі. 

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Теми: Київвійна
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