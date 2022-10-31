Кличко розповів, коли киянам повернуть воду

У Києві ліквідовують наслідки пошкоджень через ракетні обстріли області: повернули світло одному району, комунальники обіцяють воду лівому берегу столиці за кілька годин.

Джерело: мер столиці Віталій Кличко

Пряма мова: "За три-чотири години водопостачання повернемо споживачам лівого берега Києва та частково - правого.

Енергопостачання вже частково відновили в Деснянському районі столиці.

Фахівці "Київводоканалу" та енергетики працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше стабілізувати ситуацію".

Передісторія:

Починаючи з 07.00 31 жовтня російські окупанти здійснили кілька хвиль ракетних атак по об’єктах критичної інфраструктури України. Протиповітряна оборона України збила 44 із понад пів сотні російських ракет, запущених Росією.

Зокрема загарбники завдали ударів по критичній інфраструктурі Київщини. Внаслідок обстрілів і влучань окупантів пошкоджені будівлі. Є потерпілі.

В Київській міській військовій адміністрації зазначають, що завдяки роботі ППО, ворожих влучань по столиці немає, однак через ситуацію на Київщині в місті є перебої зі світлом та водою (80% мешканців столиці без водопостачання).