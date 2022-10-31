Кличко розповів, коли киянам повернуть воду

У Києві ліквідовують наслідки пошкоджень через ракетні обстріли області: повернули світло одному району, комунальники обіцяють воду лівому берегу столиці за кілька годин.

Джерело: мер столиці Віталій Кличко

Пряма мова: "За три-чотири години водопостачання повернемо споживачам лівого берега Києва та частково - правого.

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Енергопостачання вже частково відновили в Деснянському районі столиці.

Фахівці "Київводоканалу" та енергетики працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше стабілізувати ситуацію".

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