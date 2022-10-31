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Кличко розповів, коли киянам повернуть воду

Валентина РоманенкоПонеділок, 31 жовтня 2022, 12:41
ілюстративне фото Getty Images

У Києві ліквідовують наслідки пошкоджень через ракетні обстріли області: повернули світло одному району, комунальники обіцяють воду лівому берегу столиці за кілька годин.

Джерело: мер столиці Віталій Кличко

Пряма мова: "За три-чотири години водопостачання повернемо споживачам лівого берега Києва та частково - правого.

Енергопостачання вже частково відновили в Деснянському районі столиці.

Фахівці "Київводоканалу" та енергетики працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше стабілізувати ситуацію".

Передісторія:

  • Починаючи з 07.00 31 жовтня російські окупанти здійснили кілька хвиль ракетних атак по об’єктах критичної інфраструктури України. Протиповітряна оборона України збила 44 із понад пів сотні російських ракет, запущених Росією.
  • Зокрема загарбники завдали ударів по критичній інфраструктурі Київщини. Внаслідок обстрілів і влучань окупантів пошкоджені будівлі. Є потерпілі. 
  • В Київській міській військовій адміністрації зазначають, що завдяки роботі ППО, ворожих влучань по столиці немає, однак через ситуацію на Київщині в місті є перебої зі світлом та водою (80% мешканців столиці без водопостачання).

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Теми: Київ
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