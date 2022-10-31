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ПВО защитила Киев от прилетов, но есть перебои со светом, 80% горожан - без воды

Валентина РоманенкоПонедельник, 31 октября 2022, 11:23
фото: Paulfleet/Depositphotos

В Киевской городской военной администрации отмечают, что благодаря работе ПВО вражеских попаданий по столице нет, однако из-за ситуации на Киевщине в городе есть перебои со светом и водой.

Источник: КМВА в TelegramКиевводоканал

Дословно: "Благодаря эффективной работе сил ПВО - попаданий по Киеву не зафиксировано!

Однако утренние удары по Киевщине повлияли на водо- и энергоснабжение столицы!  В отдельных районах города уже есть перебои".

Детали: В КГВА подчеркивают, что все службы работают над ликвидацией последствий.

Обновлено: В Киевводоканале сообщили, что сейчас из-за аварийной ситуации в столице 80% потребителей остаются без водоснабжения. Специалисты делают все возможное, чтобы вернуть воду в краны киевлян.

Позже мэр Кличко сообщил о частичном восстановлении электроснабжения в Деснянском районе столицы. Через три-четыре часа водоснабжение обещают вернуть потребителям левого берега Киева и частично - правого.

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Напомним: Начиная с 07.00 31 октября российские оккупанты произвели несколько волн ракетных атак по объектам критической инфраструктуры Украины. Противовоздушная оборона Украины сбила 44 из более полусотни российских ракет, запущенных Россией.

В частности захватчики нанесли удары по критической инфраструктуре Киевщины. В результате обстрелов и попаданий оккупантов повреждены здания. Есть пострадавшие. 

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Темы: Киеввойна
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