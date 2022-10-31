Світ спостерігає за "заморожуванням" цілої країни в прямому ефірі – ОП

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк закликав світ передати Україні нові системи ППО, а не спостерігати за "заморожуванням" цілої країни в прямому ефірі.

Джерело: Подоляк в Twitter, голова Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба у Twitter

Пряма мова Подоляка: "Не сумніваюся, що світу цікаво дивитися на масові руйнування, "заморожування" цілої країни у прямому ефірі, а потім всерйоз слухати "переговорні пропозиції" Росії. І всіляко відкладати передачу Україні систем ППО".

Реклама:

Деталі: Голова МЗС Дмитро Кулеба підкреслив, що Росія воює з мирним населенням, а не на полі бою.

Пряма мова Кулеби: "Не виправдовуйте ці напади, називаючи їх "відповіддю". Росія робить це тому, що в неї все ще є ракети та бажання вбивати українців".

Що цьому передувало:

ВІДЕО ДНЯ