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Світ спостерігає за "заморожуванням" цілої країни в прямому ефірі – ОП

Тетяна ЛозовенкоПонеділок, 31 жовтня 2022, 11:36
МИХАЙЛО ПОДОЛЯК, ФОТО GETTY IMAGES

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк закликав світ передати Україні нові системи ППО, а не спостерігати за "заморожуванням" цілої країни в прямому ефірі.

Джерело: Подоляк в Twitter, голова Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба у Twitter

Пряма мова Подоляка: "Не сумніваюся, що світу цікаво дивитися на масові руйнування, "заморожування" цілої країни у прямому ефірі, а потім всерйоз слухати "переговорні пропозиції" Росії. І всіляко відкладати передачу Україні систем ППО". 

Деталі: Голова МЗС Дмитро Кулеба підкреслив, що Росія воює з мирним населенням, а не на полі бою.

Пряма мова Кулеби: "Не виправдовуйте ці напади, називаючи їх "відповіддю". Росія робить це тому, що в неї все ще є ракети та бажання вбивати українців". 

Що цьому передувало: 

  • Зранку 31 жовтня Росія завдала ракетних ударів по десятках містах України. Протиповітряна оборона України збила 44 із понад пів сотні російських ракет, запущених РФ.
  • Внаслідок пошкодження критичної інфраструктури є проблеми з еклктропостачанням на Київщині, Харківщині, Запорізькій області, Дніпропетровщині та ще кількох регіонах. 
  • 31 жовтня в Україні ввели екстрені відключення електроенергії у зв’язку з масованими обстрілами критичної інфраструктури росіянами.

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Теми: Офіс президентаелектроенергіявійнаКулеба Дмитро
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