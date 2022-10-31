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Мир наблюдает за "замораживанием" целой страны в прямом эфире – ОП

Татьяна ЛозовенкоПонедельник, 31 октября 2022, 10:36
Мир наблюдает за замораживанием целой страны в прямом эфире – ОП
МИХАИЛ ПОДОЛЯК, ФОТО GETTY IMAGES

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк призвал мир передать Украине новые системы ПВО, а не наблюдать за "замораживанием" целой страны в прямом эфире.

Источник: Подоляк в Twitter, глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Twitter

Прямая речь Подоляка: "Не сомневаюсь, что миру интересно смотреть на массовые разрушения, "замораживание" целой страны в прямом эфире, а потом всерьез слушать "переговорные предложения" России. И всячески откладывать передачу Украине систем ПВО". 

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Детали: Глава МИД Дмитрий Кулеба подчеркнул, что Россия воюет с мирным населением, а не на поле боя.

Прямая речь Кулебы: "Не оправдывайте эти нападения, называя их "ответом". Россия делает это потому, что у нее все еще есть ракеты и желание убивать украинцев". 

Что этому предшествовало: 

ВИДЕО ДНЯ
  • Утром 31 октября Россия нанесла ракетные удары по десяткам городов Украины. Противовоздушная оборона Украины сбила 44 из более полусотни российских ракет, запущенных РФ.
  • Вследствие повреждения критической инфраструктуры есть проблемы с эклктроснабжением в Киевской, Харьковской, Запорожской области, Днепропетровской и еще нескольких регионах. 
  • 31 октября в Украине ввели экстренные отключения электроэнергии в связи с массированными обстрелами критической инфраструктуры россиянами.

Темы: Офис президентаэлектроэнергиявойнаКулеба Дмитрий
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