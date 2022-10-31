Кличко рассказал, когда киевлянам вернут воду

В Киеве ликвидируют последствия повреждений из-за ракетных обстрелов области: частично вернули свет одному району, коммунальщики обещают воду левому берегу столицы через несколько часов.

Источник: мэр столицы Виталий Кличко

Прямая речь: "Через три-четыре часа водоснабжение вернем потребителям левого берега Киева и частично - правого.

Реклама:

Энергоснабжение уже частично восстановили в Деснянском районе столицы.

Специалисты "Киевводоканала" и энергетики работают в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее стабилизировать ситуацию".

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ