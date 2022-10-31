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Кличко рассказал, когда киевлянам вернут воду

Валентина РоманенкоПонедельник, 31 октября 2022, 11:41
Кличко рассказал, когда киевлянам вернут воду
иллюстративное фото Getty Images

В Киеве ликвидируют последствия повреждений из-за ракетных обстрелов области: частично вернули свет одному району, коммунальщики обещают воду левому берегу столицы через несколько часов.

Источник: мэр столицы Виталий Кличко

Прямая речь: "Через три-четыре часа водоснабжение вернем потребителям левого берега Киева и частично - правого.

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Энергоснабжение уже частично восстановили в Деснянском районе столицы.

Специалисты "Киевводоканала" и энергетики работают в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее стабилизировать ситуацию".

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • Начиная с 07.00 31 октября российские оккупанты произвели несколько волн ракетных атак по объектам критической инфраструктуры Украины. Противовоздушная оборона Украины сбила 44 из более полусотни российских ракет, запущенных Россией.
  • В частности захватчики нанесли удары по критической инфраструктуре Киевщины. В результате обстрелов и попаданий оккупантов повреждены здания. Есть пострадавшие. 
  • В Киевской городской военной администрации отметили, что благодаря работе ПВО, вражеских попаданий по столице нет, однако из-за ситуации на Киевщине в городе есть перебои со светом и водой (80% жителей столицы без водоснабжения).

Темы: Киев
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