Вибух на аеродромі у РФ: два вертольоти повністю знищені – ГУР

Українська розвідка підтвердила знищення двох ударних російських вертольотів Ка-52 на аеродромі в Псковській області вночі 31 жовтня, ще два вертольоти отримали суттєві пошкодження.

Джерело: пресслужба Головного управління розвідки

Дослівно: "На військово-повітряній базі РФ "Веретьє" (Псковська область, острів-5) вночі 31 жовтня відбувся потужний вибух. Два російські ударні вертольоти Ка-52 "Алігатор" повністю знищено. Ще два – суттєво пошкоджено".

Деталі: За інформацією ГУР, щоб ліквідувати наслідки та знайти "диверсійні групи", особовий склад військової частини піднято по тривозі, проходять слідчі дії. Деталі щодо знищення іншої техніки та особового складу уточнюються.

Розвідка нагадує, що вартість одного Ка-52 – близько $16 млн.

Що цьому передувало: Вранці 31 жовтня анонімні Telegram-канали повідомили, що у Псковській області Російської Федерації вибухом пошкоджено два гелікоптери Ка-52, які перебували на території військового аеродрому неподалік від російсько-латвійського кордону.