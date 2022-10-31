Взрыв на аэродроме в РФ: два вертолета полностью уничтожены – ГУР

Украинская разведка подтвердила уничтожение двух ударных российских вертолетов Ка-52 на аэродроме в Псковской области ночью 31 октября, еще два вертолета получили существенные повреждения.

Источник: пресс-служба Главного управления разведки

Дословно: "На военно-воздушной базе РФ "Веретье" (Псковская область, остров-5) ночью 31 октября произошел мощный взрыв. Два российских ударных вертолета Ка-52 "Аллигатор" полностью уничтожены. Еще два – существенно повреждены".

Детали: По информации ГУР, чтобы ликвидировать последствия и найти "диверсионные группы", личный личный состав воинской части поднят по тревоге, проходят следственные действия.

Детали по уничтожению другой техники и личного состава уточняются. Разведка напоминает, что стоимость одного Ка-52 – около $16 млн.

Что этому предшествовало: Утром 31 октября анонимные Telegram-каналы сообщили, что в Псковской области Российской Федерации взрывом повреждены два вертолета Ка-52, которые находились на территории военного аэродрома неподалеку от российско-латвийской границы.