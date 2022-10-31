Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Взрыв на аэродроме в РФ: два вертолета полностью уничтожены – ГУР

Татьяна ЛозовенкоПонедельник, 31 октября 2022, 12:25
Взрыв на аэродроме в РФ: два вертолета полностью уничтожены – ГУР
Иллюстративное фото с depositphotos

Украинская разведка подтвердила уничтожение двух ударных российских вертолетов Ка-52 на аэродроме в Псковской области ночью 31 октября, еще два вертолета получили существенные повреждения.

Источник: пресс-служба Главного управления разведки 

Дословно: "На военно-воздушной базе РФ "Веретье" (Псковская область, остров-5) ночью 31 октября произошел мощный взрыв. Два российских ударных вертолета Ка-52 "Аллигатор" полностью уничтожены. Еще два – существенно повреждены".

Реклама:

Детали: По информации ГУР, чтобы ликвидировать последствия и найти "диверсионные группы", личный личный состав воинской части поднят по тревоге, проходят следственные действия.

Детали по уничтожению другой техники и личного состава уточняются. Разведка напоминает, что стоимость одного Ка-52 – около $16 млн. 

Что этому предшествовало: Утром 31 октября анонимные Telegram-каналы сообщили, что в Псковской области Российской Федерации взрывом повреждены два вертолета Ка-52, которые находились на территории военного аэродрома неподалеку от российско-латвийской границы.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Росcияоружиеразведкавойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Туск собирается с визитом в Киев

Зеленский назначил новых глав Ровенской и Донецкой облгосадминистраций

Среди пострадавших в крупном ДТП в Турции есть две украинки

Все новости...
Боевики заявляют, что возле "дома правительства" в Донецке упал снаряд
Минобороны РФ делает вид, что завершает мобилизацию, хотя указа Путина нет
Удар по Буковине будет очень ощутимым для всей энергосистемы Украины - ОДА
Пограничники отбили жестокий штурм в Донецкой области и пополнили обменный фонд
Последние новости
18:41
Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности
18:38
Последствия вражеского удара на Купянщине: ранены три женщины
18:12
Зеленский подписал закон о криминализации контрабанды
17:58
Главнокомандующий армии Нидерландов призвал страну готовиться к войне с Россией
17:24
Маск по итогам года остался самым богатым человеком в мире
17:19
Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ
17:08
В Черкасской области девушка хотела сдать экзамен по ПДД вместо сестры-близняшки
17:07
Для Ирландии 2023 год стал самым теплым в истории наблюдений
17:00
В 2023 году через Прозорро.Продажи бюджеты разных уровней заработали более 14 миллиардов
16:56
обновлено, фотоРоссияне ударили по селу и городу в Запорожской области: трое погибших
Все новости...
Реклама: