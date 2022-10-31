Міноборони РФ вдає, що завершує мобілізацію, хоча указу Путіна немає

Російський генштаб заявляє, нібито направив підлеглим вказівки до 1 листопада доповісти про завершення заходів часткової мобілізації.

Джерело: "РИА Новости" з посиланням на Міноборони РФ

Деталі: Нібито за вказівкою Шойгу всі заходи, пов'язані з призовом на військову службу, припинено.

Підготовка та вручення повісток нібито припиняються.

Усьому особовому складу військових комісаріатів, задіяному для забезпечення часткової мобілізації, наказано повернутися з 31 жовтня до виконання своїх обов'язків у штатному режимі.

Тепер, стверджує російська влада, на війну набиратимуть тільки добровольців і контрактників.

Нагадаємо: Міністр оборони РФ Сергій Шойгу доповів президенту Росії Володимиру Путіну, що начебто часткова мобілізація завершилася і на територію України відправили вже 82 тисячі мобілізованих.

ВІДЕО ДНЯ

Кремль 31 жовтня уникнув відповіді про наявність цього указу від президента РФ Володимира Путіна.