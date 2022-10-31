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Минобороны РФ делает вид, что завершает мобилизацию, хотя указа Путина нет

Роман ПетренкоПонедельник, 31 октября 2022, 17:02
ШОЙГУ и ПУТиН, GETTY IMAGES

Российский генштаб заявляет, якобы направил подчиненым указания до 1 ноября доложить о завершении мероприятий частичной мобилизации.

Источник: "РИА Новости" со ссылкой на Минобороны РФ

Детали: Якобы по указанию Шойгу все мероприятия, связанные с призывом на военную службу, прекращены.

Подготовка и вручение повесток якобы прекращаются.

Всему личному составу военных комиссариатов, задействованному для обеспечения частичной мобилизации, предписано вернуться с 31 октября к выполнению своих обязанностей в штатном режиме.

Теперь, утверждают российские власти, на войну будут набирать только добровольцев и контрактников.

Напомним: 28 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину, что якобы частичная мобилизация завершилась и в Украину отправили уже 82 тысячи мобилизованных.

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Кремль 31 октября избежал ответа о наличии этого указа от президента РФ Владимира Путина.

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Темы: Росcиямобилизациявойнапропаганда
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