Минобороны РФ делает вид, что завершает мобилизацию, хотя указа Путина нет
Российский генштаб заявляет, якобы направил подчиненым указания до 1 ноября доложить о завершении мероприятий частичной мобилизации.
Источник: "РИА Новости" со ссылкой на Минобороны РФ
Детали: Якобы по указанию Шойгу все мероприятия, связанные с призывом на военную службу, прекращены.
Подготовка и вручение повесток якобы прекращаются.
Всему личному составу военных комиссариатов, задействованному для обеспечения частичной мобилизации, предписано вернуться с 31 октября к выполнению своих обязанностей в штатном режиме.
Теперь, утверждают российские власти, на войну будут набирать только добровольцев и контрактников.
Напомним: 28 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину, что якобы частичная мобилизация завершилась и в Украину отправили уже 82 тысячи мобилизованных.
Кремль 31 октября избежал ответа о наличии этого указа от президента РФ Владимира Путина.