Путин о переговорах с Украиной: Мы подождем

Президент России Владимир Путин жалуется, что Украина не хочет вести "мирные" переговоры с РФ, и планирует подождать ее согласия.

Источник: Путин на пресс-конференции в Сочи

Прямая речь: "Вот мы с ними в Стамбуле договорились, они взяли потом все выбросили в корзину. А сейчас вообще сами себе запретили с нами о чем-то говорить. Ну, как мы можем сейчас обсуждать возможные договоренности, если с той стороны нет даже желания с нами разговаривать. Ну, мы подождем. Может быть, созреют какие-то необходимые условия, а наша добрая воля известна. Она никаким изменениям и сомнениям не подлежит".

Реклама:

Что предшествовало:

27 октября на пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай" в Москве президент России Владимир Путин, который напал на Украину и нарушил мировой порядок, заявил, что рано или поздно Западу придется начинать "равноправный разговор".

Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что платформой для переговоров Владимира Путина с президентом США Джо Байденом могло бы стать желание Штатов прислушаться к "озабоченностям России" по гарантиям безопасности.