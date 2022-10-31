Путин о переговорах с Украиной: Мы подождем

Президент России Владимир Путин жалуется, что Украина не хочет вести "мирные" переговоры с РФ, и планирует подождать ее согласия.

Источник: Путин на пресс-конференции в Сочи

Прямая речь: "Вот мы с ними в Стамбуле договорились, они взяли потом все выбросили в корзину. А сейчас вообще сами себе запретили с нами о чем-то говорить. Ну, как мы можем сейчас обсуждать возможные договоренности, если с той стороны нет даже желания с нами разговаривать. Ну, мы подождем. Может быть, созреют какие-то необходимые условия, а наша добрая воля известна. Она никаким изменениям и сомнениям не подлежит".

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