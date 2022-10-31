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Путин о переговорах с Украиной: Мы подождем

Евгений КизиловПонедельник, 31 октября 2022, 22:37
владимир путин, Getty Images

Президент России Владимир Путин жалуется, что Украина не хочет вести "мирные" переговоры с РФ, и планирует подождать ее согласия.

Источник: Путин на пресс-конференции в Сочи

Прямая речь: "Вот мы с ними в Стамбуле договорились, они взяли потом все выбросили в корзину. А сейчас вообще сами себе запретили с нами о чем-то говорить. Ну, как мы можем сейчас обсуждать возможные договоренности, если с той стороны нет даже желания с нами разговаривать. Ну, мы подождем. Может быть, созреют какие-то необходимые условия, а наша добрая воля известна. Она никаким изменениям и сомнениям не подлежит".

Что предшествовало:

  • 27 октября на пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай" в Москве президент России Владимир Путин, который напал на Украину и нарушил мировой порядок, заявил, что рано или поздно Западу придется начинать "равноправный разговор".
  • Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что платформой для переговоров Владимира Путина с президентом США Джо Байденом могло бы стать желание Штатов прислушаться к "озабоченностям России" по гарантиям безопасности.

Темы: ПутинУкраинавойна
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