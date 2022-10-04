Росіяни били по Очакову, Краматорську й Костянтинівці – звіт ОВА

Ввечері 3 жовтня російські війська завдали ударів по акваторії міста Очаків у Миколаївській області й по лікарні у Куп'янську в Харківській області, вночі – по Харкову, а також по Нікополю в Дніпропетровській області, по містах Краматорськ і Костянтинівка в Донецькій області.

Джерело: дані голів обласних адміністрацій станом на 09:00 ранку 4 жовтня, Краматорська міськрада

Деталі: Миколаївщина: у понеділок ввечері ворог завдавав ударів по акватериторії м. Очаків Очаківської громади. Постраждалих немає.

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Вночі під час обстрілів смт Березнегувате було пошкоджено об'єкти торгівлі та адміністративні будівлі. Постраждалих немає. Детальна інформація щодо руйнувань уточнюється.

Вночі також зазнало обстрілів с. Новоолександрівка Інгульської громади. Інформація щодо постраждалих та руйнувань уточнюється.

У вівторок зранку – вибухи біля с. Широке. Постраждалих та руйнувань немає.

ВІДЕО ДНЯ

Херсонщина: від загарбників звільнено ще два населених пункти – Архангельське Високопільського району та Миролюбівку Бериславського району. (Це раніше повідомив президент.)

Силами ППО в Бериславському районі збитий ворожий ударний гелікоптер Ка-52.

В області тривають бойові дії, ворог обстріляв майже всі населені пункти на лінії зіткнення, є поранені серед мирного населення.

Найбільше пошкоджень та руйнувань цивільної інфраструктури, приватних будинків, господарчих споруд зафіксовано у смт. Архангельське та Високопіллі, селах Токареве, Іванівка, Ольгине, Миролюбівка, Орлове.

За інформацією командування повітряних сил, 3 жовтня ЗСУ у Бериславському районі знищили російський штурмовик Су-25.

Окупанти проводять примусову мобілізацію на тимчасово окупованих територіях.

Дніпропетровщина: вночі ворог обстріляв Нікопольський та Синельниківський райони.

Найбільше постраждав Нікополь. По місту росіяни били з "Градів"та важкої артилерії. Постраждали четверо чоловіків, двоє з них – у лікарні.

Пошкоджені понад 30 будинків, школа, аптека, магазини, промислове підприємство, адмінбудівлі, зерновий елеватор та лінії електропередач. Лінії уже лагодять, частину підключили, але без світла все ще до 4 000 сімей.

Місто залишилося й без води, оскільки перебита лінія електропостачання насосної станції водоканалу. Аварійні бригади працюють.

У Марганецькій та Червоногригорівській громадах масштаби руйнацій з’ясовуються. Попередньо, – без постраждалих.

У Покровській громаді Синельниківського району через атаку загорілися склади сільгосппідприємства. Вогонь уже загасили. Попередньо, люди не постраждали.

Харківщина: вночі росіяни завдали по Харкову два ракетних удари, попередньо – ракетами С-300. Пошкоджено інфраструктурні об'єкти. Загинула одна людина.

Протягом доби ворог обстрілював населені пункти, прилеглі до лінії зіткнення та кордону з РФ районів Харківщини.

Внаслідок обстрілу лікувального закладу у Куп'янському районі загинув лікар-анестезіолог, дві медсестри отримали поранення.

За інформацією Обласного центру екстреної медичної допомоги, впродовж доби у Куп'янському районі з пораненнями госпіталізовано 63-річного чоловіка та дівчинку 9 років. Її стан медики оцінюють як середньої тяжкості.

У понеділок вдень у Куп'янському районі на розтяжці підірвалися двоє чоловіків.

Луганщина: ракетні війська і артилерія упродовж минулої доби уразили 2 пункти управління, 12 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, 2 склади з боєприпасами, об’єкт протиповітряної оборони, а також інші важливі об’єкти противника.

Відбиті атаки ворога в районах населених пунктів Виїмка, Майорськ, Спірне, Озерянівка, Бахмутське, Кам’янка та Тернові Поди. Під час штурмових дій ворог завдав по українських позиціях 13 артилерійських та мінометних ударів, 3 авіаудари та випустив ракету.

Продовжується примусова мобілізація населення.

Донеччина: вночі – обстріл с. Шахтарське касетними боєприпасами. Розрив чотирьох ракет над населеним пунктом РСЗВ "Ураган", два прильоти з САУ.

Також вночі – ракетний обстріл Краматорська (приватний сектор, зруйновано будинки, поранено місцевого), обстріл Костянтинівки, пошкоджено дорогу і будинки.

Міський голова Краматорська Олександр Гончаренко повідомив, що поранено двох людей.

За даними голови Донецької ОВА Павла Кириленка, за минулу добу на Донеччині одна людина загинула, двох цивільних поранено.