Шойгу заявив, що РФ уже набрала понад 200 тисяч мобілізованих
Міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що понад 200 тисяч осіб прибули до Збройних сил РФ у рамках часткової мобілізації.
Джерело: Шойгу, якого цитує російське пропагандистське видання РИА "Новости"
Пряма мова: "Згідно з указом президента Російської Федерації з 21 вересня в країні проводиться часткова мобілізація. На сьогодні до Збройних сил прибуло понад 200 тисяч осіб".
Деталі: За словами російського міністра, "навчання особового складу сформованих підрозділів здійснюється на 80 полігонах і в шести навчальних центрах".
Також Шойгу заявив, що нинішні строковики "після демобілізації поїдуть додому, а набрані в осінній призов будуть направлені в підрозділи, не задіяні в спецоперації".
Водночас у перехоплених українськими спецслужбами розмовах окупанти скаржаться, що без ротації сидять в окопах під безперервним вогнем ЗСУ, зазнають втрат, і їм погрожують розстрілами за відмову воювати.
Нагадаємо: Британська розвідка заявила про значні проблеми Росії з тим, щоб розміщати, навчати і оснащувати призваний і мобілізований особовий склад.
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Передісторія:
- 21 вересня президент Росії Володимир Путін оголосив про "часткову мобілізацію" в РФ.
- Із 23 вересня чоловіки, які виїжджають за межі окупованого Росією Криму, повинні отримати дозвіл у військовому комісаріаті.
- 25 вересня окупаційний глава Криму Сергій Аксьонов заявив про завершення заходів щодо мобілізації: мовляв, план із призову вже "виконано в повному обсязі".