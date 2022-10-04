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Шойгу заявив, що РФ уже набрала понад 200 тисяч мобілізованих

Валентина РоманенкоВівторок, 4 жовтня 2022, 13:26
Шойгу заявив, що РФ уже набрала понад 200 тисяч мобілізованих
ілюстративне фото

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що понад 200 тисяч осіб прибули до Збройних сил РФ у рамках часткової мобілізації.

Джерело: Шойгу, якого цитує російське пропагандистське видання РИА "Новости"

Пряма мова: "Згідно з указом президента Російської Федерації з 21 вересня в країні проводиться часткова мобілізація. На сьогодні до Збройних сил прибуло понад 200 тисяч осіб".

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Деталі: За словами російського міністра, "навчання особового складу сформованих підрозділів здійснюється на 80 полігонах і в шести навчальних центрах".

Також Шойгу заявив, що нинішні строковики "після демобілізації поїдуть додому, а набрані в осінній призов будуть направлені в підрозділи, не задіяні в спецоперації".

Водночас у перехоплених українськими спецслужбами розмовах окупанти скаржаться, що без ротації сидять в окопах під безперервним вогнем ЗСУ, зазнають втрат, і їм погрожують розстрілами за відмову воювати.

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Нагадаємо: Британська розвідка заявила про значні проблеми Росії з тим, щоб розміщати, навчати і оснащувати призваний і мобілізований особовий склад.

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Теми: Росіявійна
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