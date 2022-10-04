Усі розділи
Укр Рус Eng Підтримати УП, Donate
Укр Рус Eng
up shop

Шойгу заявив, що РФ уже набрала понад 200 тисяч мобілізованих

Валентина РоманенкоВівторок, 4 жовтня 2022, 13:26
ілюстративне фото

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що понад 200 тисяч осіб прибули до Збройних сил РФ у рамках часткової мобілізації.

Джерело: Шойгу, якого цитує російське пропагандистське видання РИА "Новости"

Пряма мова: "Згідно з указом президента Російської Федерації з 21 вересня в країні проводиться часткова мобілізація. На сьогодні до Збройних сил прибуло понад 200 тисяч осіб".

Деталі: За словами російського міністра, "навчання особового складу сформованих підрозділів здійснюється на 80 полігонах і в шести навчальних центрах".

Також Шойгу заявив, що нинішні строковики "після демобілізації поїдуть додому, а набрані в осінній призов будуть направлені в підрозділи, не задіяні в спецоперації".

Водночас у перехоплених українськими спецслужбами розмовах окупанти скаржаться, що без ротації сидять в окопах під безперервним вогнем ЗСУ, зазнають втрат, і їм погрожують розстрілами за відмову воювати.

Нагадаємо: Британська розвідка заявила про значні проблеми Росії з тим, щоб розміщати, навчати і оснащувати призваний і мобілізований особовий склад.

ВІДЕО ДНЯ

Читайте також: "Вперше і востаннє": прикордонники звернулись до мобілізованих Путіним росіян

Передісторія: 

Теми: Росіявійна
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою.
Головне сьогодні

оновленоРосіяни атакували Білу Церкву дронами-камікадзе, є постраждалий — ОВА

Байден оголосив Зеленському про виділення $625 млн військової допомоги Україні

Шевченко офіційно підтвердив, що подав у відставку

фотоКоломойський навідався в НАБУ

Іран, який постачає Росії дрони, не визнає анексії українських територій

Окупанти вже будують "державний кордон" на Запоріжжі – ОВА

Усі новини...
Росія
Іран, який постачає Росії дрони, не визнає анексії українських територій
Росію покинуло близько 700 тисяч людей за два тижні мобілізації – Forbes
Окупанти вже будують "державний кордон" на Запоріжжі – ОВА
Останні новини
04:00
ЗМІ: Маск знову готовий придбати Twitter
03:12
оновленоРосіяни атакували Білу Церкву дронами-камікадзе, є постраждалий — ОВА
02:46
ЗСУ знищили на півдні два російські гелікоптери — Командування
01:55
США і Південна Корея випустили ракети у відповідь на запуск КНДР
01:01
ЗМІ: Китай і Росія проти публічного обговорення в ООН запуску ракети Північною Кореєю
00:40
Міноборони Латвії: зі збільшенням військових невдач РФ її ядерний шантаж буде посилюватися
23:59
В ООН пояснили, чому досі не направили місію в Оленівку, де вбили військовополонених українців
23:48
Опитування: 47% словаків хочуть перемоги України у війні, лише 19% – Росії
23:37
Фонд держмайна отримав в управління понад 800 обʼєктів на суму близько 45 мільярдів
23:26
ЄС узгодив нові санкції проти РФ, офіційне рішення може бути в середу – ЗМІ
Усі новини...