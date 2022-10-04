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В ООН пояснили, чому досі не направили місію в Оленівку, де вбили військовополонених українців

"Європейська правда"Вівторок, 4 жовтня 2022, 23:59
В ООН пояснили, чому досі не направили місію в Оленівку, де вбили військовополонених українців
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Місія Організації Об’єднаних Націй зі з’ясування фактів не може вирушити на територію слідчого ізолятора в Оленівці Донецької області, де було вбито понад 50 українських військовополонених, через відсутність гарантій безпеки.

Як повідомляє "Європейська правда", про це на брифінгу у вівторок сказав речник офісу генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

"Ми не можемо направити будь-яку місію, не гарантувавши, що маємо всі гарантії безпеки. Є і логістичні проблеми, але насамперед ми потребуємо гарантій безпеки. Поки цього не буде, ми не можемо їх відправити", – сказав він.

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Представник генсека відмовився уточнювати, яка саме сторона відмовляється надавати гарантії безпеки членам місії ООН. "Нам потрібне "зелене світло" на всіх місцях. Поки цього немає на всьому шляху, ми не можемо направити їх (місію) на місце", – зазначив він.

Ще на початку вересня в ООН запевняли, що її місія має прибути "в найближчі дні".

Нагадаємо, 29 липня російські медіа повідомили про обстріл колонії в Оленівці на Донеччині, де утримувалися українські полонені. Пропагандисти стверджували, що є щонайменше 53 загиблих. 

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Генштаб України спростував звинувачення РФ, що удар нанесли ЗСУ. За інформацією Генштабу, росіяни намагалися приховати катування і вбивства полонених.

У розвідці вважають, що вбивство українських полонених в Оленівці на Донеччині організували найманці ПВК "Вагнера" за особистою вказівкою Євгена Пригожина, не узгодивши це з керівництвом Міноборони Росії.

У серпні Організація Об’єднаних Націй створила комісію для розслідування загибелі українських військовополонених в колонії в окупованій Оленівці. До неї увійшли бразильський генерал-лейтенант поліції у відставці, ісландський дипломат і співробітник поліції Нігеру.

Теми: ООНвійнаУкраїнаРосія
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