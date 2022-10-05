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У Путіна заявили, що знову захоплять деокуповані території України

Ірина БалачукСереда, 5 жовтня 2022, 14:21
У Путіна заявили, що знову захоплять деокуповані території України
Дмитро Пєсков. Фото РИА Новости

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков висловив упевненість, що російські окупанти знову захоплять звільнені українськими військовими території України, на яких раніше РФ провела псевдореферендуми і які Путін "приєднав до Росії".  

Джерело: російське пропагандистське видання "РИА Новости"

Деталі: Журналісти запитали, чи немає суперечностей між словами Путіна про те, що "прийняті території" з Росією назавжди і тим, що російські війська відступають з деяких територій. 

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Пряма мова Пєскова: "Тут немає жодного протиріччя, вони будуть з Росією назавжди, вони будуть повернуті".

Деталі: Він також додав, що Херсонська і Запорізька області України "увійшли до складу Росії" в тих кордонах, на яких діяла військово-цивільна адміністрація окупантів "на момент прийняття".

Пряма мова Пєскова: "Але я ще раз повторюю, там певні території будуть повернуті. І ми продовжимо радитися з тим населенням, яке виявить бажання жити з Росією".

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Теми: РосіяокупаціяПутіндеокупація
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