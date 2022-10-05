Усі розділи
Укр Рус Eng Підтримати УП, Donate
Укр Рус Eng
up shop

У Путіна заявили, що знову захоплять деокуповані території України

Ірина БалачукСереда, 5 жовтня 2022, 14:21
Дмитро Пєсков. Фото РИА Новости

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков висловив упевненість, що російські окупанти знову захоплять звільнені українськими військовими території України, на яких раніше РФ провела псевдореферендуми і які Путін "приєднав до Росії".  

Джерело: російське пропагандистське видання "РИА Новости"

Деталі: Журналісти запитали, чи немає суперечностей між словами Путіна про те, що "прийняті території" з Росією назавжди і тим, що російські війська відступають з деяких територій. 

Пряма мова Пєскова: "Тут немає жодного протиріччя, вони будуть з Росією назавжди, вони будуть повернуті".

Деталі: Він також додав, що Херсонська і Запорізька області України "увійшли до складу Росії" в тих кордонах, на яких діяла військово-цивільна адміністрація окупантів "на момент прийняття".

Пряма мова Пєскова: "Але я ще раз повторюю, там певні території будуть повернуті. І ми продовжимо радитися з тим населенням, яке виявить бажання жити з Росією".

Передісторія: 

ВІДЕО ДНЯ

Теми: РосіяокупаціяПутіндеокупація
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою.
Головне сьогодні

Українські бійці звільнили шість населених пунктів Луганщини – ОВА

Розвідка США вважає, що за вбивством Дугіної стоїть українська влада – ЗМІ

Зеленський запропонував Раді звільнити голову НБУ Шевченка

Путін закріпив указом захоплення окупантами ЗАЕС

Суддю з російським паспортом відрахували зі штату Верховного Суду

фотоУкраїна подає заявку на проведення Чемпіонату світу 2030 з футболу

Усі новини...
Росія
"Основним шляхом вирішення конфлікту у Придністров’ї є поразка РФ" – депутат із партії Санду
Українці переконані, що Росія має компенсувати збитки, які завдала війною – соціологи
Угорщина домовилась з "Газпромом" про відстрочку платежів на 1,9 млрд євро – Bloomberg
Останні новини
06:14
ISW: Контрнаступ на Харківщині ще не досяг піку
05:25
РФ вдарила ракетами по Запоріжжю, поруйновані житлові будинки
04:34
ЗСУ на півдні знищили дев'ять ворожих танків — Командування
03:46
Одещину та Миколаївщину атакували дрони-камікадзе, шість збито
03:01
Росіяни обстріляли Харків, зайнялася пожежа — Терехов
02:40
Дедалі більше американців хочуть надання зброї Україні на тлі погроз Росії — опитування
01:38
Північна Корея випустила ще дві балістичні ракети в бік Японії
00:58
Сумщина: Росіяни обстріляли дві громади — ОВА
00:14
Ліга чемпіонів: "Шахтар" мінімально програв мадридському "Реалу"
23:49
Зеленський звернувся до окупантів російською: Іранські "Шахіди" не допоможуть, ви вже програли
Усі новини...