Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков висловив упевненість, що російські окупанти знову захоплять звільнені українськими військовими території України, на яких раніше РФ провела псевдореферендуми і які Путін "приєднав до Росії".

Джерело: російське пропагандистське видання "РИА Новости"

Деталі: Журналісти запитали, чи немає суперечностей між словами Путіна про те, що "прийняті території" з Росією назавжди і тим, що російські війська відступають з деяких територій.

Пряма мова Пєскова: "Тут немає жодного протиріччя, вони будуть з Росією назавжди, вони будуть повернуті".

Деталі: Він також додав, що Херсонська і Запорізька області України "увійшли до складу Росії" в тих кордонах, на яких діяла військово-цивільна адміністрація окупантів "на момент прийняття".

Пряма мова Пєскова: "Але я ще раз повторюю, там певні території будуть повернуті. І ми продовжимо радитися з тим населенням, яке виявить бажання жити з Росією".

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