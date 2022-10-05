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Росіяни призначили відповідального за анексовані області України

Станіслав ПогоріловСереда, 5 жовтня 2022, 22:35
Росіяни призначили відповідального за анексовані області України
Михайло Мішустін, фото: Getty Images

Прем’єр Росії Михайло Мішустін призначив куратора анексованих Росією регіонів Донбасу, Херсонської та Запорізької областей.

Джерело: "РБК"

Деталі: В російському уряді курирувати "розвиток нових територій" доручили Вадиму Васильєву. Його також призначено заступником міністра будівництва і ЖКГ Росії.

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Васильєв до травня обіймав посаду в.о. директора департаменту міжбюджетних відносин Мінфіну РФ.

Російський міністр будівництва Ірек Файзуллін розповів, що цього тижня у відомстві з'явилися 116 нових співробітників. Це пов’язано, у тому числі, з тим, що "соціально-економічний розвиток нових територій поставлено в обов'язки Мінбуду".

Що було раніше: 

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  • Окупанти провели з 23 по 27 вересня псевдореферендуми про приєднання до Росії захоплених територій Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей. Результати "намалювали" наступні: від 87 до 99% за анексію.
  • А 30 вересня Путін підписав "договір про вступ до складу Росії" захоплених українських територій Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей і заявив, що відтепер їхні мешканці – громадяни РФ.
  • 4 жовтня президент Володимир Зеленський визнав нікчемними укази глави держави-агресора Володимира Путіна щодо визнання "незалежними" Криму, так званих "ЛНР" та "ДНР" і Запорізької та Херсонської областей України.

Теми: анексіявійнаУкраїнаРосія
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