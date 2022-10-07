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З РФ намагаються повернути 32 депортованих дітей, чиї батьки залишилися в Україні – Верещук

"Українська правда"П'ятниця, 7 жовтня 2022, 15:13
УКРАЇНСЬКІ ДІТИ. ФОТО ІЛЮСТРАТИВНЕ З TELEGRAM ПРЕЗИДЕНТА ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО

Мінреінтеграції працює над поверненням 32 депортованих до Росії дітей, на яких чекають батьки в України, деяких з них незаконно всиновили в РФ.

Джерело: Інтерфакс-Україна з посиланням на заяву віцепрем’єр-міністра – міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірини Верещуку в ефірі телемарафону

Пряма мова: "Ми знаємо, яких дітей викрали, й вимагаємо від Росії їх повернути. Станом на сьогодні в нас проводиться робота щодо повернення 32 дітей, які перебувають на території Російської Федерації, але мають батьків тут, і батьки хочуть повернути дітей".

Деталі: За словами Верещук, є факти незаконного всиновлення депортованих до Росії дітей. Вона зазначила, що таких "батьків" притягуватимуть до кримінальної відповідальності.

Нагадаємо: 

  • 6 жовтня президент Володимир Зеленський повідомив, що Росія примусово депортувала понад 1,6 млн українців, багато з них пройшли через фільтраційні табори та залишилися без документів.
  • В Україні з початку повномасштабного вторгнення Росії, вважаються зниклими безвісти 236 дітей, ще щонайменше 7 343 дитини – у списку депортованих.

Теми: Верещукдітидепортація Росія
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