З РФ намагаються повернути 32 депортованих дітей, чиї батьки залишилися в Україні – Верещук

Мінреінтеграції працює над поверненням 32 депортованих до Росії дітей, на яких чекають батьки в України, деяких з них незаконно всиновили в РФ.

Джерело: Інтерфакс-Україна з посиланням на заяву віцепрем’єр-міністра – міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірини Верещуку в ефірі телемарафону

Пряма мова: "Ми знаємо, яких дітей викрали, й вимагаємо від Росії їх повернути. Станом на сьогодні в нас проводиться робота щодо повернення 32 дітей, які перебувають на території Російської Федерації, але мають батьків тут, і батьки хочуть повернути дітей".

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Деталі: За словами Верещук, є факти незаконного всиновлення депортованих до Росії дітей. Вона зазначила, що таких "батьків" притягуватимуть до кримінальної відповідальності.

Нагадаємо:

6 жовтня президент Володимир Зеленський повідомив, що Росія примусово депортувала понад 1,6 млн українців, багато з них пройшли через фільтраційні табори та залишилися без документів.

В Україні з початку повномасштабного вторгнення Росії, вважаються зниклими безвісти 236 дітей, ще щонайменше 7 343 дитини – у списку депортованих.