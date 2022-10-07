З РФ намагаються повернути 32 депортованих дітей, чиї батьки залишилися в Україні – Верещук

Мінреінтеграції працює над поверненням 32 депортованих до Росії дітей, на яких чекають батьки в України, деяких з них незаконно всиновили в РФ.

Джерело: Інтерфакс-Україна з посиланням на заяву віцепрем’єр-міністра – міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірини Верещуку в ефірі телемарафону

Пряма мова: "Ми знаємо, яких дітей викрали, й вимагаємо від Росії їх повернути. Станом на сьогодні в нас проводиться робота щодо повернення 32 дітей, які перебувають на території Російської Федерації, але мають батьків тут, і батьки хочуть повернути дітей".

Деталі: За словами Верещук, є факти незаконного всиновлення депортованих до Росії дітей. Вона зазначила, що таких "батьків" притягуватимуть до кримінальної відповідальності.

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