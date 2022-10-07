На звільнену Харківщину почали повертати українське радіо

На деокупованій Харківщині починають відновлювати мовлення "Українського радіо".

Джерело: голова Харківської ОДА Олег Синєгубов у Telegram

Дослівно: "​Відсьогодні у Вовчанській громаді та прилеглих територіях почав мовити Перший канал "Українського радіо".

Наразі в Балаклії, Куп’янську та Ізюмі також проводять роботи з очистки радіостанції від завалів. Після подачі електропостачання до станцій – розпочнемо відновлення".

Деталі: За словами Синєгубова, окупанти, розуміючи важливість доступу до інформації, "перше, що робили на захоплених територіях, – знищували критичну інформаційну інфраструктуру".

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