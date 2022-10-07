На звільнену Харківщину почали повертати українське радіо
П'ятниця, 7 жовтня 2022, 17:18
На деокупованій Харківщині починають відновлювати мовлення "Українського радіо".
Джерело: голова Харківської ОДА Олег Синєгубов у Telegram
Дослівно: "Відсьогодні у Вовчанській громаді та прилеглих територіях почав мовити Перший канал "Українського радіо".
Наразі в Балаклії, Куп’янську та Ізюмі також проводять роботи з очистки радіостанції від завалів. Після подачі електропостачання до станцій – розпочнемо відновлення".
Деталі: За словами Синєгубова, окупанти, розуміючи важливість доступу до інформації, "перше, що робили на захоплених територіях, – знищували критичну інформаційну інфраструктуру".
Передісторія:
- На початку вересня Збройні сили України розпочали контрнаступ на окуповані Росією території Харківської області.
- 8 вересня президент Володимир Зеленський підтвердив інформацію про звільнення Збройними силами України міста Балаклія Харківської області, 10 вересня росіяни відійшли з міста Ізюм.
- 13 вересня у Міноборони повідомляли, що за кілька днів контрнаступу Збройні сили України звільнили понад 300 населених пунктів, або 3,8 тис. кв. км, у Харківській області.
- З того часу контрнаступ на Харківщині відбувався не такими швидкими темпами. Однак 3 жовтня стало відомо, що Збройні сили звільнили селище Борова, а 4 жовтня - села Богуславка і Борівська Андріївка у Харківській області.
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