Вибух на Кримському мосту: росіяни кажуть про 3 загиблих

Слідчий комітет Росії повідомив про загибель 3 людей у результаті вибуху на Кримському мосту.

Джерело: "Meduza" з посиланням на Слідком РФ

Дослівно: "За попередніми даними, внаслідок події загинули три людини. Це, імовірно, пасажири легкового автомобіля, що знаходився поруч із вантажівкою, яка підірвалася".

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Деталі: Росіяни кажуть, що вже підняли з води тіла 2 загиблих - чоловіка та жінки, їхні особи встановлюються.

Передісторія:

Вранці 8 жовтня стало відомо, що на залізничній гілці кримського мосту потужна пожежа.

Окупаційна влада Криму заявила, що на Кримському мосту нібито вибухнув вантажний автомобіль. Тим часом так званий глава "парламенту Криму" Константинов заявив, що дорожнє полотно на Кримському мосту пошкодили "українські вандали".

Президенту країни-агресора Володимиру Путіну доповіли про пожежу на Кримському мосту, він доручив створити урядову комісію.

Російські ЗМІ опублікували відео з моментом вибуху на Кримському мосту.