Вибух на Кримському мосту: росіяни кажуть про 3 загиблих

Слідчий комітет Росії повідомив про загибель 3 людей у результаті вибуху на Кримському мосту.

Джерело: "Meduza" з посиланням на Слідком РФ

Дослівно: "За попередніми даними, внаслідок події загинули три людини. Це, імовірно, пасажири легкового автомобіля, що знаходився поруч із вантажівкою, яка підірвалася".

Деталі: Росіяни кажуть, що вже підняли з води тіла 2 загиблих - чоловіка та жінки, їхні особи встановлюються.

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