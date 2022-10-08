Вибух на Кримському мосту: росіяни кажуть про 3 загиблих
Субота, 8 жовтня 2022, 14:17
Слідчий комітет Росії повідомив про загибель 3 людей у результаті вибуху на Кримському мосту.
Джерело: "Meduza" з посиланням на Слідком РФ
Дослівно: "За попередніми даними, внаслідок події загинули три людини. Це, імовірно, пасажири легкового автомобіля, що знаходився поруч із вантажівкою, яка підірвалася".
Реклама:
Деталі: Росіяни кажуть, що вже підняли з води тіла 2 загиблих - чоловіка та жінки, їхні особи встановлюються.
Передісторія:
- Вранці 8 жовтня стало відомо, що на залізничній гілці кримського мосту потужна пожежа.
- Окупаційна влада Криму заявила, що на Кримському мосту нібито вибухнув вантажний автомобіль. Тим часом так званий глава "парламенту Криму" Константинов заявив, що дорожнє полотно на Кримському мосту пошкодили "українські вандали".
- Президенту країни-агресора Володимиру Путіну доповіли про пожежу на Кримському мосту, він доручив створити урядову комісію.
- Російські ЗМІ опублікували відео з моментом вибуху на Кримському мосту.
ВІДЕО ДНЯ