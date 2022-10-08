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Вибух на Кримському мосту: росіяни кажуть про 3 загиблих

Станіслав ПогоріловСубота, 8 жовтня 2022, 14:17
Вибух на Кримському мосту: росіяни кажуть про 3 загиблих
скриншот

Слідчий комітет Росії повідомив про загибель 3 людей у результаті вибуху на Кримському мосту.

Джерело: "Meduza" з посиланням на Слідком РФ

Дослівно: "За попередніми даними, внаслідок події загинули три людини. Це, імовірно, пасажири легкового автомобіля, що знаходився поруч із вантажівкою, яка підірвалася".

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Деталі: Росіяни кажуть, що вже підняли з води тіла 2 загиблих - чоловіка та жінки, їхні особи встановлюються.

Передісторія: 

  • Вранці 8 жовтня стало відомо, що на залізничній гілці кримського мосту потужна пожежа.
  • Окупаційна влада Криму заявила, що на Кримському мосту нібито вибухнув вантажний автомобіль. Тим часом так званий глава "парламенту Криму" Константинов заявив, що дорожнє полотно на Кримському мосту пошкодили "українські вандали".
  • Президенту країни-агресора Володимиру Путіну доповіли про пожежу на Кримському мосту, він доручив створити урядову комісію.
  • Російські ЗМІ опублікували відео з моментом вибуху на Кримському мосту.

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Теми: КримвійнаУкраїнаРосія
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