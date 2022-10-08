Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

В ОП пояснили вибух на Кримському мосту конфліктом між силовиками в РФ

"Українська правда"Субота, 8 жовтня 2022, 18:05
В ОП пояснили вибух на Кримському мосту конфліктом між силовиками в РФ
Михайло Подоляк, фото ОП

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк вважає вибух на Кримському мосту проявом конфлікту між російськими силовиками.

Джерело: Подоляк у коментарі УП

Дослівно: "Щодо Керченського мосту. Це конкретний матеріальний прояв конфлікту між ФСБ/ПВК з одного боку і Міноборони/Генерального штабу РФ з іншого.

Реклама:

Безумовно, ми є свідками початку в Росії масштабних негативних процесів. Різко впала керованість серед силовиків, почалися потужні конфлікти серед російських спецслужб, всі шукають винних в військових поразках, хочуть переформатувати найближче оточення пана Путіна і зайняти інші посади. Або арештувати тих чи інших генералів".

Деталі: Подоляк зазначив, що фура, яка здетонувала, за всіма ознаками заїхала на міст з боку РФ. Тож відповіді, на його думку, потрібно шукати саме в Росії.

На його думку, логістика підриву, синхронізація з паливним ешелоном, обсяг знищеного дорожного полотна вказують на російський слід.

ВІДЕО ДНЯ

"Наразі в цьому яскравому інциденті ми вбачаємо загострення конфлікту між військовими та силовимих структурами Росії та його вихід з-під контролю Кремля", - заявив Подоляк.

Він вважає, що російська верхівка шукає винних за поразки на фронті, а ФСБ та власники ПВК ведуть кампанію за звільнення військового керівництва – міністра Сергія Шойгу та глави Генштабу Валерія Герасимова.

"Підрив мосту ж – особистого проєкту Путіна – не тільки підриває позиції ФСБ, які дозволили цьому статися, але і дає алібі військовим за системні поразки на півдні України. Мовляв, через провал ФСБ рухнула вся логістика тилового забезпечення і підвозу резервів", – переконаний Подоляк.

Передісторія: 

Теми: Офіс президентаКримКерчРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"

Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" зіграє з "Марселем"

Зеленський дасть велику пресконференцію

Усі новини...
"Ми тут м’ясо": окупанти скаржаться, що ЗСУ нищать їх "пачками" – перехоплення
Окупанти відновлюють рух Кримським мостом, люди розбирають продукти
На окупованій Херсонщині лікарні переповнені пораненими росіянами – зведення Генштабу
На окупованій Донеччині сталася "бавовна" – радник мера Маріуполя
Останні новини
22:30
Економічні новини 18 грудня: ЄС схвалив новий пакет санкцій проти РФ, "Київстар" відновив послугу SMS
22:21
відеоЗеленський провів наради щодо роботи у наступному році
21:50
На честь бабусі. У США вчені знайшли предка геконів та дали йому незвичне ім’я
21:47
Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні
21:40
У Туска кажуть, що блокаду кордону з Україною буде важко розв’язати через попередників
21:33
У Кременчуці пролунав вибух на промисловому об’єкті
21:29
ЄС посилить моніторинг танкерів, щоб запобігти обходу санкцій
21:22
Як уникнути переохолодження та обмороження на фронті: 9 порад
21:19
Ексофіцер ГРУ приїхав у Нідерланди й хоче дати свідчення МКС
21:12
Арахамія користувався автівками Кауфмана, якого підозрюють у корупції – Bihus.Info.
Усі новини...
Реклама: