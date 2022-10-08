В ОП пояснили вибух на Кримському мосту конфліктом між силовиками в РФ

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк вважає вибух на Кримському мосту проявом конфлікту між російськими силовиками.

Джерело: Подоляк у коментарі УП

Дослівно: "Щодо Керченського мосту. Це конкретний матеріальний прояв конфлікту між ФСБ/ПВК з одного боку і Міноборони/Генерального штабу РФ з іншого.

Безумовно, ми є свідками початку в Росії масштабних негативних процесів. Різко впала керованість серед силовиків, почалися потужні конфлікти серед російських спецслужб, всі шукають винних в військових поразках, хочуть переформатувати найближче оточення пана Путіна і зайняти інші посади. Або арештувати тих чи інших генералів".

Деталі: Подоляк зазначив, що фура, яка здетонувала, за всіма ознаками заїхала на міст з боку РФ. Тож відповіді, на його думку, потрібно шукати саме в Росії.

На його думку, логістика підриву, синхронізація з паливним ешелоном, обсяг знищеного дорожного полотна вказують на російський слід.

"Наразі в цьому яскравому інциденті ми вбачаємо загострення конфлікту між військовими та силовимих структурами Росії та його вихід з-під контролю Кремля", - заявив Подоляк.

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Він вважає, що російська верхівка шукає винних за поразки на фронті, а ФСБ та власники ПВК ведуть кампанію за звільнення військового керівництва – міністра Сергія Шойгу та глави Генштабу Валерія Герасимова.

"Підрив мосту ж – особистого проєкту Путіна – не тільки підриває позиції ФСБ, які дозволили цьому статися, але і дає алібі військовим за системні поразки на півдні України. Мовляв, через провал ФСБ рухнула вся логістика тилового забезпечення і підвозу резервів", – переконаний Подоляк.

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