Путін доручив ФСБ захищати Кримський міст

Президент Росії Володимир Путін поклав на ФСБ повноваження щодо захисту незаконно збудованого Кримського мосту, де вранці 8 жовтня стався вибух.

Джерело: Інтерфакс із посиланням на пресслужбу Кремля

Деталі: Путін підписав указ про посилення заходів захисту транспортного переходу через Керченську протоку, Кримського мосту і магістрального газопроводу Краснодарський край – Крим.

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Дослівно указ: "Покласти на Федеральну службу безпеки Російської Федерації повноваження щодо організації та координації заходів захисту транспортного переходу через Керченську протоку, електромережевого енергомосту Російська Федерація – півострів Крим і магістрального газопроводу Краснодарський край – Крим у період їхньої експлуатації".

Передісторія:

Вранці 8 жовтня на залізничній гілці Кримського мосту виникла потужна пожежа.

Окупаційна влада Криму заявила, що на Кримському мосту вибухнув вантажний автомобіль. Тим часом так званий глава "парламенту Криму" Константинов заявив, що дорожнє полотно на Кримському мосту пошкодили "українські вандали".

Президенту країни-агресора Володимиру Путіну доповіли про пожежу на Кримському мосту, він доручив створити урядову комісію.

Пізніше окупанти заявили про відновлення руху через Кримський міст для легкових авто та автобусів.