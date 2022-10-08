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Путін доручив ФСБ захищати Кримський міст

Катерина ТищенкоСубота, 8 жовтня 2022, 19:58
Володимир Путін, фото AFP via Getty Images

Президент Росії Володимир Путін поклав на ФСБ повноваження щодо захисту незаконно збудованого Кримського мосту, де вранці 8 жовтня стався вибух.

Джерело: Інтерфакс із посиланням на пресслужбу Кремля

Деталі: Путін підписав указ про посилення заходів захисту транспортного переходу через Керченську протоку, Кримського мосту і магістрального газопроводу Краснодарський край – Крим.

Дослівно указ: "Покласти на Федеральну службу безпеки Російської Федерації повноваження щодо організації та координації заходів захисту транспортного переходу через Керченську протоку, електромережевого енергомосту Російська Федерація – півострів Крим і магістрального газопроводу Краснодарський край – Крим у період їхньої експлуатації".

Передісторія: 

Теми: ПутінКримКерчФСБ
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