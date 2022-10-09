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Поліція ексгумувала перші 20 тіл загиблих від рук окупантів у Лимані

Ірина БалачукНеділя, 9 жовтня 2022, 17:01
Поліція ексгумувала перші 20 тіл загиблих від рук окупантів у Лимані
Тут і далі фото поліції

Правоохоронці ексгумували перші 20 тіл на місці масового поховання загиблих від рук окупантів у місті Лиман – серед жертв загарбників є військові ЗСУ і діти.

Джерело: Національна поліція

Дослівно поліція: "На місці розкопок працюють слідчо-оперативні групи, криміналісти та судмедексперти спільно з прокуратурою. У перші дні було піднято 20 тіл цивільних і військовослужбовців ЗСУ".

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Деталі: Поліція повідомляє, що нині розкопки тривають на двох локаціях: за попередньою інформацією, в одній поховано близько 200 цивільних, інша є братською могилою військовослужбовців ЗСУ. Серед жертв є діти.

Зазначається, що цивільні поховані в одиночних могилах, військові – у траншеї завдовжки 40 метрів.  

 

Очевидець розповів поліції, що за наказом російських загарбників він поховав близько 20 українських захисників. Серед загиблих також є родина з двома маленькими дітьми.

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На деяких могилах є таблички з даними померлих, інші – безіменні.

У поліції підкреслили, що у всіх випадках відбирають біологічні зразки та призначають експертизи для ідентифікації загиблих і встановлення причин їхньої смерті.

Роботу ускладнює те, що більшість тіл перебувають у стані змін, є пакет, в якому тільки кістки.

Загалом з 29 вересня поліція виявила у звільнених населених пунктах Донеччини 87 тіл, із них уже ідентифікували 38 цивільних мешканців.

За попередніми даними, більшість людей загинули внаслідок осколкових поранень або з природних причин. Є загиблі з вогнепальними ушкодженнями. 

Повідомляється, що днями у Святогірську відбулося перезахоронення 21 людини, котрі загинули під час окупації та були поховані у дворах будинків. Їхні особи встановлені, а їхні рідні мали змогу попрощатися з померлими.

Передісторія

  • Президент Володимир Зеленський вдень 2 жовтня повідомив про повну зачистку Лимана Донецької області від російських окупантів.
  • 5 жовтня Зеленський показав, як виглядає Лиман після його звільнення від російських загарбників. 
  • 5 жовтня ЗМІ повідомляли, що у звільненому від окупантів місті Лиман на Донеччині знайшли понад 50 поховань із цивільними, не всі, хто похований, ідентифіковані, деякі таблички на могилах просто з номерами.
  • 7 жовтня стало відомо, що у звільненому Лимані Донецької області виявили два поховання, одне з них включає одиночні могили цивільних, інше – братська могила.

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Теми: ЛиманДонецька областьдеокупаціяжертви
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