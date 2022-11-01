У Кремлі заявили, що указ Путіна про завершення мобілізації не потрібен

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що в адміністрації Путіна після консультації з юристами дійшли висновку, що указ про завершення призову в рамках мобілізації не потрібен.

Джерело: російське пропагандистське видання РИА Новости

Пряма мова Пєскова: "Президент сказав, що він порадиться з юристами, з правниками. Повідомляємо – указ не потрібен. Щодо цього в нас є висновок державного правового управління в адміністрації президента. Відповідно, крапку поставлено. Часткова мобілізація завершена".

Деталі: Він додав, що Міноборони розіслало до військкоматів телеграми "щодо зупинки і подальшої нерозсилки будь-яких повісток".

За словами Пєскова, указ Путіна про початок часткової мобілізації від 21 вересня виконано – 300 тисяч осіб призвали.

Що було раніше: 31 жовтня президент країни-агресора Володимир Путін заявив, що мобілізацію в Росії завершено, однак він зробив вигляд, що не знає, чи потрібен для цього окремий указ.

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