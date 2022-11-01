У Кремлі заявили, що указ Путіна про завершення мобілізації не потрібен
Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що в адміністрації Путіна після консультації з юристами дійшли висновку, що указ про завершення призову в рамках мобілізації не потрібен.
Джерело: російське пропагандистське видання РИА Новости
Пряма мова Пєскова: "Президент сказав, що він порадиться з юристами, з правниками. Повідомляємо – указ не потрібен. Щодо цього в нас є висновок державного правового управління в адміністрації президента. Відповідно, крапку поставлено. Часткова мобілізація завершена".
Деталі: Він додав, що Міноборони розіслало до військкоматів телеграми "щодо зупинки і подальшої нерозсилки будь-яких повісток".
За словами Пєскова, указ Путіна про початок часткової мобілізації від 21 вересня виконано – 300 тисяч осіб призвали.
Що було раніше: 31 жовтня президент країни-агресора Володимир Путін заявив, що мобілізацію в Росії завершено, однак він зробив вигляд, що не знає, чи потрібен для цього окремий указ.
Передісторія:
- Міністр оборони РФ Сергій Шойгу доповів президенту Росії Володимиру Путіну, що начебто часткова мобілізація завершилася і на територію України відправили вже 82 тисячі мобілізованих.
- 31 жовтня російський генштаб заявив, нібито направив підлеглим вказівки до 1 листопада доповісти про завершення заходів часткової мобілізації.
- Кремль 31 жовтня уникнув відповіді про наявність указу президента РФ Володимира Путіна про завершення мобілізації.