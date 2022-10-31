Путін здивувався, що потрібен указ про закінчення мобілізації: пішов до юристів

Президент країни-агресора Володимир Путін заявив, що мобілізацію в Росії завершено, однак робить вигляд, що не знає, чи потрібен для цього окремий указ.

Джерело: Путін на пресконференції в Сочі

Пряма мова Путіна: "Було зроблено (оголошено мобілізацію – ред.) моїм указом, але було зроблено за пропозицією Міноборони".

Деталі: За словами Путіна, він порадиться, чи потрібен окремий указ. "Я з юристами поговорю, чи потрібно указом завершувати мобілізацію, але її завершено, крапку поставлено", – сказав він.

Що було раніше:

31 жовтня російський генштаб заявляє, нібито направив підлеглим вказівки до 1 листопада доповісти про завершення заходів часткової мобілізації.

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу доповів президенту Росії Володимиру Путіну, що начебто часткова мобілізація завершилася і на територію України відправили вже 82 тисячі мобілізованих.

Кремль 31 жовтня уникнув відповіді про наявність цього указу від президента РФ Володимира Путіна.