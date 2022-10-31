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Путін здивувався, що потрібен указ про закінчення мобілізації: пішов до юристів

Станіслав ПогоріловПонеділок, 31 жовтня 2022, 22:35
Володимир Путін, фото: "РИА "Новости"

Президент країни-агресора Володимир Путін заявив, що мобілізацію в Росії завершено, однак робить вигляд, що не знає, чи потрібен для цього окремий указ.

Джерело: Путін на пресконференції в Сочі

Пряма мова Путіна: "Було зроблено (оголошено мобілізацію – ред.) моїм указом, але було зроблено за пропозицією Міноборони".

Деталі: За словами Путіна, він порадиться, чи потрібен окремий указ. "Я з юристами поговорю, чи потрібно указом завершувати мобілізацію, але її завершено, крапку поставлено", – сказав він.

Що було раніше:

  • 31 жовтня російський генштаб заявляє, нібито направив підлеглим вказівки до 1 листопада доповісти про завершення заходів часткової мобілізації.
  • Міністр оборони РФ Сергій Шойгу доповів президенту Росії Володимиру Путіну, що начебто часткова мобілізація завершилася і на територію України відправили вже 82 тисячі мобілізованих.
  • Кремль 31 жовтня уникнув відповіді про наявність цього указу від президента РФ Володимира Путіна.

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Теми: ПутінмобілізаціяРосіявійна
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