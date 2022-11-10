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Генштаб: Ймовірний вихід ворога з Херсона – результат дій ЗСУ

Валентина РоманенкоЧетвер, 10 листопада 2022, 11:29
Олексій Громов. фото Армія Inform

Генеральний штаб ЗСУ не спростовує і не підтверджує виведення російських окупаційних військ із Херсона: наступ ЗСУ триває.

Джерело: заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ бригадний генерал Олексій Громов на брифінгу 10 листопада

Пряма мова: "Так само як ворог виходив з Києва, Харківщини, залишав острів Зміїний, ймовірний вихід з Херсона – це результат наших активних дій.

Безпосередньо на Херсонському напрямку Сили оборони України зруйнували логістичні шляхи та систему забезпечення противника, порушили його систему управління військами. Тим самим не залишили ворогу іншого виходу, ніж вдатися до втечі.

Але на даний час ми не можемо ні спростувати, ні підтвердити інформацію про так зване виведення російських військ з Херсона. Ми продовжуємо ведення наступальної операції за своїм планом. Очікуйте на офіційне повідомлення Генерального штабу щодо ведення бойових дій ЗСУ".

Що передувало: Вдень 9 листопада командувач російських окупаційних військ в Україні Сергій Суровікін заявив, що військових РФ перекидає на лівий берег Дніпра з Херсона. В Офісі президента України заявили, що у Херсоні зберігається значне угруповання російських військових та ознак відступу без бою не видно.

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Теми: ХерсонГенштабвійна
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