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Генштаб: Вероятный выход врага из Херсона – результат действий ВСУ

Валентина РоманенкоЧетверг, 10 ноября 2022, 11:29
Алексей Громов. фото Армія Inform

Генеральный штаб ВСУ не опровергает и не подтверждает вывод российских оккупационных войск из Херсона: наступление ВСУ продолжается.

Источник: заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов на брифинге 10 ноября

Прямая речь: "Так же как враг выходил из Киева, Харьковщины, оставлял остров Змеиный, вероятный выход из Херсона - это результат наших активных действий.

Непосредственно на Херсонском направлении Силы обороны Украины разрушили логистические пути и систему обеспечения противника, нарушили его систему управления войсками. Тем самым не оставили врагу другого выхода, чем прибегнуть к бегству.

Но в настоящее время мы не можем ни опровергнуть, ни подтвердить информацию о так называемом выводе российских войск из Херсона. Мы продолжаем ведение наступательной операции по своему плану. Ожидайте официального сообщения Генерального штаба по ведению боевых действий ВСУ".

Что предшествовало: Днем 9 ноября командующий российскими оккупационными войсками в Украине Сергей Суровикин заявил, что военных РФ перебрасывает на левый берег Днепра из Херсона. В Офисе президента Украины заявили, что в Херсоне сохраняется значительная группировка российских военных и признаков отступления без боя не видно.

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Темы: ХерсонГенштабвойна
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