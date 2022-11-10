Росія усе мінує, хоче зробити Херсон "містом смерті" - ОП

Радник глави Офіса президента України Михайло Подоляк вважає, що Росія планує перетворити Херсон на руїни обстрілами із лівого берега.

Джерело: повідомлення радника глави Офіса президента України

Пряма мова: "РФ хоче зробити Херсон "містом смерті".

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Російські військові мінують усе що можуть: квартири, каналізацію. Артилерія на лівому березі планує перетворити місто на руїни. Такий вигляд має "русский мир": прийшли, пограбували, відсвяткували, убили "свідків", залишили руїни, пішли".

Передісторія:

Вдень 9 листопада командувач російських окупаційних військ в Україні Сергій Суровікін заявив, що військових РФ перекидає на лівий берег Дніпра з Херсона.

В Офісі президента України заявили, що у Херсоні зберігається значне угруповання російських військових та ознак відступу без бою не видно.

Генеральний штаб ЗСУ не спростовує і не підтверджує виведення російських окупаційних військ із Херсону: наступ ЗСУ триває.