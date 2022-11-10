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Россия все минирует, хочет сделать Херсон "городом смерти" - ОП

Четверг, 10 ноября 2022, 12:18
Фото иллюстративное

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк считает, что Россия планирует превратить Херсон в руины обстрелами с левого берега.

Источник: сообщение советника главы Офиса президента Украины

Прямая речь: "РФ хочет сделать Херсон "городом смерти".

Российские военные минируют все что могут: квартиры, канализацию. Артиллерия на левом берегу планирует превратить город в руины. Так выглядит "русский мир": пришли, ограбили, отпраздновали, убили "свидетелей", оставили руины, ушли".

Предыстория:

  • Днем 9 ноября командующий российских оккупационных войск в Украине Сергей Суровикин заявил, что военных РФ перебрасывает на левый берег Днепра из Херсона.
  • В Офисе президента Украины заявили, что в Херсоне сохраняется значительная группировка российских военных и признаков отступления без боя не видно.
  • Генеральный штаб ВСУ не опровергает и не подтверждает вывод российских оккупационных войск из Херсона: наступление ВСУ продолжается.

Темы: ХерсонвойнаРосcия
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