Россия все минирует, хочет сделать Херсон "городом смерти" - ОП

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк считает, что Россия планирует превратить Херсон в руины обстрелами с левого берега.

Источник: сообщение советника главы Офиса президента Украины

Прямая речь: "РФ хочет сделать Херсон "городом смерти".

Российские военные минируют все что могут: квартиры, канализацию. Артиллерия на левом берегу планирует превратить город в руины. Так выглядит "русский мир": пришли, ограбили, отпраздновали, убили "свидетелей", оставили руины, ушли".

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