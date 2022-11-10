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Кличко показав, як відновлюють пошкоджений ударом пішохідний міст у Києві

Олена РощінаЧетвер, 10 листопада 2022, 12:07
Кличко показав, як відновлюють пошкоджений ударом пішохідний міст у Києві
У Києві відновлюють пішохідно-велосипедний міст, фото з Facebook Віталія Кличка

У Києві активно відновлюють пішохідно-велосипедний міст, відомий також як "скляний міст" або "міст Кличка", який росіяни пошкодили ракетним ударом місяць тому. 

Джерело: міський столичний голова Віталій Кличко в Facebook і Telegram

Пряма мова: "Відновлюємо наш пішохідно-велосипедний міст! Скло для перильної огорожі та підлогове скло виготовили й доставили. І вже фахівці встановлюють нові скляні елементи замість пошкоджених вибухом російської ракети. Із 16 елементів підлогового скла вже замінили 14.

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Також ремонтують освітлення перил".

 
Як відновлюють пішохідно-велосипедний міст у Києві
Фото з Facebook Віталія Кличка

Деталі: Працівники підприємства "Київавтошляхміст" одразу після ліквідації наслідків вибуху 10 жовтня здійснили детальний огляд конструкцій мосту. Вона неушкоджена.

 

"Наш міст вистояв! І вже невдовзі кияни та гості столиці зможуть знову гуляти ним та милуватися чудовими краєвидами нашого незламного міста", – наголосив Кличко.

ВІДЕО ДНЯ
 

Мер показав фото й відео відновлювальних робіт.

Передісторія: Вранці 10 жовтня, під час першого масованого удару по енергетичній інфраструктурі України, росіяни вдарили ракетами по Києву, у тому числі по "мосту Кличка" у центрі столиці. Тоді постраждали скляні елементи пішохідно-велосипедного моста, а трос і металеві конструкції вціліли.

Знати більше: Міст Кличка встояв, а Кримський – ні. Як українці відреагували на обстріл одного з символів Києва

Теми: КиїввійнаВіталій Кличко
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