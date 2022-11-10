Кличко показал, как восстанавливают поврежденный ударом пешеходный мост в Киеве

В Киеве активно восстанавливают пешеходно-велосипедный мост, известный также как "стеклянный мост" или "мост Кличко", который россияне повредили ракетным ударом месяц назад.

Источник: городской столичный глава Виталий Кличко в Facebook и Telegram

Прямая речь: "Восстанавливаем наш пешеходно-велосипедный мост! Стекло для перильной ограды и напольное стекло изготовили и доставили. И уже специалисты устанавливают новые стеклянные элементы вместо поврежденных взрывом российской ракеты. Из 16-ти элементов напольного стекла уже заменили 14.

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Также ремонтируют освещение перил".

Как восстанавливают пешеходно-велосипедный мост в Киеве Фото из Facebook Виталия Кличко

Детали: Работники предприятия "Киевавтодормост" сразу после ликвидации последствий взрыва 10 октября провели детальный осмотр конструкций моста. Она не повреждена.

"Наш мост выстоял! И уже вскоре киевляне и гости столицы смогут снова гулять по нему и любоваться прекрасными видами нашего несокрушимого города", – отметил Кличко.

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Мэр показал фото и видео восстановительных работ.

Предыстория: Утром 10 октября, во время первого массированного удара по энергичной инфраструктуре Украины, россияне ударили ракетами по Киеву, в том числе по "мосту Кличко" в центре столицы. Тогда пострадали стеклянные элементы пешеходно-велосипедного моста, а трос и металлические конструкции уцелели.

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