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Міноборони РФ про свій відступ з Херсона: "маневр" йде за планом

Четвер, 10 листопада 2022, 13:56
Фото: РИА Новости

Російське Міністерство оборони, говорячи про свій відступ із правого берега Херсонської області, заявило, що "маневр" здійснюється "в суворій відповідності із затвердженим планом".

Джерела: повідомлення російського Міноборони, яке цитує пропагандистське агентство "РИА Новости"

Дослівно: "Здійснюється маневр підрозділів російського угруповання військ на підготовлені позиції на лівому березі річки Дніпро в суворій відповідності із затвердженим планом".

Деталі: Росіяни не акцентують увагу на Херсоні, хоча місто повністю розташоване на правому березі Дніпра.

Передісторія:

  • Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний у четвер повідомим, що 9 листопада Україна звільнила 12 населених пунктів на Херсонському напрямку.
  • 9 листопада командувач російськими окупаційними військами в Україні Сергій Суровікін заявив, що на Херсонщині РФ перекидає окупантів на лівий берег Дніпра, тобто залишає Херсон.

Теми: РосіяХерсонвійна
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