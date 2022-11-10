Минобороны РФ о своем отступлении из Херсона: "маневр" идет по плану
Четверг, 10 ноября 2022, 13:56
Российское Министерство обороны, говоря о своем отступлении с правого берега Херсонской области, заявило, что "маневр" осуществляется "в строгом соответствии с утвержденным планом".
Источники: сообщение российского Минобороны, которое цитирует пропагандистское агентство "РИА Новости"
Дословно: "Осуществляется маневр подразделений российской группировки войск на подготовленные позиции на левом берегу реки Днепр в строгом соответствии с утвержденным планом".
Детали: Россияне не акцентируют внимание на Херсоне, хотя город полностью расположен на правом берегу Днепра.
Предыстория:
- Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в четверг сообщил, что 9 ноября Украина освободила 12 населенных пунктов на Херсонском направлении.
- 9 ноября командующий российскими оккупационными войсками в Украине Сергей Суровикин заявил, что на Херсонщине РФ перебрасывает оккупантов на левый берег Днепра, то есть покидает Херсон.