Минобороны РФ о своем отступлении из Херсона: "маневр" идет по плану

Российское Министерство обороны, говоря о своем отступлении с правого берега Херсонской области, заявило, что "маневр" осуществляется "в строгом соответствии с утвержденным планом".

Источники: сообщение российского Минобороны, которое цитирует пропагандистское агентство "РИА Новости"

Дословно: "Осуществляется маневр подразделений российской группировки войск на подготовленные позиции на левом берегу реки Днепр в строгом соответствии с утвержденным планом".

Детали: Россияне не акцентируют внимание на Херсоне, хотя город полностью расположен на правом берегу Днепра.

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