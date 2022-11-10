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Кім закликав не поспішати повертатися у звільнені міста і села на півдні України

Олександр ШумілінЧетвер, 10 листопада 2022, 16:17
Кім закликав не поспішати повертатися у звільнені міста і села на півдні України

Мешканцям, які раніше виїхали, поки не варто поспішати повертатися у звільнені населені пункти на півдні України.

Джерело: повідомлення голова Миколаївської ОВА Віталія Кіма

Пряма мова: "Ті люди, які виїжджали раніше зі Снігурівки, з інших населених пунктів не поспішайте повертатися. Ще рано.

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Ті, хто працював (в цих містах і виїхав – ред.) зв’язуйтеся зі своїм керівництвом, тому що ми готуємо повернення туди всього адміністративного персоналу для того, щоб звільнені населені пункти могли функціонувати повноцінно".

Деталі: Кім додав, що наразі продовжується режим тиші і всю інформацію щодо звільнених населених пунктів озвучують військові.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • 10 листопада стало відомо, що Українська армія взяла під контроль місто Снігурівку Миколаївської області.
  • Протягом 9 листопада Україна звільнила 12 населених пунктів на Херсонському напрямку.

Теми: Миколаївська областьХерсонська областьУкраїна
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