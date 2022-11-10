Ким призвал не спешить возвращаться в освобожденные города и села на юге Украины
Жителям, которые ранее выехали, пока не стоит спешить возвращаться в освобожденные населенные пункты на юге Украины.
Источник: сообщение председателя Николаевской ОГА Виталия Кима
Прямая речь: "Те люди, которые выезжали ранее из Снигиревки, из других населенных пунктов не спешите возвращаться. Еще рано.
Те, кто работал (в этих городах и выехал - ред.) связывайтесь со своим руководством, потому что мы готовим возвращение туда всего административного персонала для того, чтобы освобожденные населенные пункты могли функционировать полноценно".
Детали: Ким добавил, что сейчас продолжается режим тишины и всю информацию об освобожденных населенных пунктах озвучивают военные.
Предыстория:
10 ноября стало известно, что Украинская армия взяла под контроль город Снигиревку Николаевской области.
В течение 9 ноября Украина освободила 12 населенных пунктов на Херсонском направлении.