Ким призвал не спешить возвращаться в освобожденные города и села на юге Украины

Жителям, которые ранее выехали, пока не стоит спешить возвращаться в освобожденные населенные пункты на юге Украины.

Источник: сообщение председателя Николаевской ОГА Виталия Кима

Прямая речь: "Те люди, которые выезжали ранее из Снигиревки, из других населенных пунктов не спешите возвращаться. Еще рано.

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Те, кто работал (в этих городах и выехал - ред.) связывайтесь со своим руководством, потому что мы готовим возвращение туда всего административного персонала для того, чтобы освобожденные населенные пункты могли функционировать полноценно".

Детали: Ким добавил, что сейчас продолжается режим тишины и всю информацию об освобожденных населенных пунктах озвучивают военные.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ

10 ноября стало известно, что Украинская армия взяла под контроль город Снигиревку Николаевской области.

В течение 9 ноября Украина освободила 12 населенных пунктов на Херсонском направлении.