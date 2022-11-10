Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Окупанти розстріляли цивільних на Херсонщині – поліція

"Українська правда"Четвер, 10 листопада 2022, 18:22

Російські військовослужбовці розстріляли двох мешканців Херсонської області, про злочини окупантів поліції повідомили місцеві.

Джерело: пресслужба Національної поліції

Дослівно: "До поліції надійшла заява від жительки Миколаївської області, що біля Дар'ївського мосту у Херсонському районі російські військовослужбовці розстріляли її 56-річного батька та заволоділи його автомобілем Chery Tiggo.

Від жителів с. Каїри Каховського району (Херсонська область – УП) в поліцію надійшло повідомлення, що на зупинці громадського транспорту російські військові розстріляли місцевого жителя".

Деталі: Повідомляється, що поліція розпочала кримінальні провадження за ст. 438 "Порушення законів і звичаїв війни" ККУ.

Що цьому передувало:

  • 9 листопада командувач російських окупаційних військ в Україні Сергій Суровікін заявив про перекидання військових РФ з Херсона на лівий берег Дніпра.
  • Водночас в Офісі президента України заявили, що у Херсоні зберігається значне угруповання російських військових та ознак відступу без бою не видно.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Херсонська областьполіціявоєнні злочини
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

фото Окупанти знищили Антонівський міст, коли залишали Херсон – росЗМІ

фото ЗМІ показали, як Резніченко і фітнестренерка пов’язані з консультантом "Великого будівництва"

фотоВ Мелітополі у під'їзді підірвали гауляйтера, що відповідав за спорт і культуру

відеоПушкінопад: у Житомирі демонтували погруддя російського поета

ЗСУ в процесі забезпечення великої перемоги на Херсонщині, вона не буде останньою – ISW

відеоЗеленський: Маємо хороші новини з півдня, 41 населений пункт звільнено

Усі новини...
Херсонська область
Росіяни укріплюють позиції на лівому березі Херсонщини та в Запорізькій області – Генштаб
Воїни ССО спалили російських десантників на Херсонщині
Кім закликав не поспішати повертатися у звільнені міста і села на півдні України
Останні новини
11:10
McDonald’s відновлює роботу у Черкасах
11:10
фото, відеоСтремоусова відспівали в Сімферополі, труна була відкрита
11:10
Втрати Росії наближаються до 80 тисяч окупантів - Генштаб
11:05
В Україні почала роботу онлайн-місія МВФ
11:01
фото Окупанти знищили Антонівський міст, коли залишали Херсон – росЗМІ
10:54
Ігри у темряві: як розважити дитину під час вимкнення світла
10:35
відеоЗеленський польською привітав Польщу з днем незалежності: Дружба і любов - навіки
10:34
НБУ забрав у Богуслаєва право голосу в "Мотор-Банку" через російське громадянство
10:32
Росія хоче вплинути на моральний стан населення, атакуючи енергомережі - британська розвідка
10:24
Росіяни обстріляли Золоту Балку на Херсонщині, цілили в об'єкти енергетики на Донеччині – ОВА
Усі новини...