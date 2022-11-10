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Окупанти розстріляли цивільних на Херсонщині – поліція

"Українська правда"Четвер, 10 листопада 2022, 17:22

Російські військовослужбовці розстріляли двох мешканців Херсонської області, про злочини окупантів поліції повідомили місцеві.

Джерело: пресслужба Національної поліції

Дослівно: "До поліції надійшла заява від жительки Миколаївської області, що біля Дар'ївського мосту у Херсонському районі російські військовослужбовці розстріляли її 56-річного батька та заволоділи його автомобілем Chery Tiggo.

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Від жителів с. Каїри Каховського району (Херсонська область – УП) в поліцію надійшло повідомлення, що на зупинці громадського транспорту російські військові розстріляли місцевого жителя".

Деталі: Повідомляється, що поліція розпочала кримінальні провадження за ст. 438 "Порушення законів і звичаїв війни" ККУ.

Що цьому передувало:

ВІДЕО ДНЯ
  • 9 листопада командувач російських окупаційних військ в Україні Сергій Суровікін заявив про перекидання військових РФ з Херсона на лівий берег Дніпра.
  • Водночас в Офісі президента України заявили, що у Херсоні зберігається значне угруповання російських військових та ознак відступу без бою не видно.

Теми: Херсонська областьполіціявоєнні злочини
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