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Оккупанты расстреляли гражданских в Херсонской области – полиция

"Украинская правда"Четверг, 10 ноября 2022, 17:22

Российские военнослужащие расстреляли двух жителей Херсонской области, о преступлениях оккупантов полиции сообщили местные.

Источник: пресс-служба Нацполиции

Дословно: "В полицию поступило заявление от жительницы Николаевской области, что у Дарьевского моста в Херсонском районе российские военнослужащие расстреляли ее 56-летнего отца и завладели его автомобилем Chery Tiggo.

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От жителей с. Каиры Каховского района (Херсонская область – УП) в полицию поступило сообщение о том, что на остановке общественного транспорта российские военные расстреляли местного жителя".

Детали: Сообщается, что полиция начала уголовные производства по ст. 438 "Нарушение законов и обычаев войны" УКУ.

Что этому предшествовало:

ВИДЕО ДНЯ
  • ​​9 ноября командующий российскими оккупационными войсками в Украине Сергей Суровикин заявил о переброске военных РФ из Херсона на левый берег Днепра.
  • В то же время в Офисе президента Украины заявили, что в Херсоне сохраняется значительная группировка российских военных и признаков отступления без боя не видно.

Темы: Херсонская областьполициявоенные преступления
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