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Резніков вказав на зміну тактики окупантів після призначення Суровікіна: використання терору

П'ятниця, 11 листопада 2022, 02:14
Резніков вказав на зміну тактики окупантів після призначення Суровікіна: використання терору
ОЛЕКСІЙ РЕЗНІКОВ, ФОТО GETTY IMAGES

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що новий головнокомандувач російськими окупаційними військами в Україні Сергій Суровікін змінив тактику, застосовуючи терор.

Джерело: інтерв'ю Резнікова Reuters

Пряма мова Резнікова: "Він змінив її (тактику), тому що він використовує тактику терору проти цивільного населення та об'єктів інфраструктури, використовуючи крилаті ракети, реактивні снаряди та безпілотники, спеціальні іранські безпілотники".

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Деталі: Резніков також зазначив, що під командуванням Суровікіна армія окупантів стала більш дисциплінованою.

Що було раніше: Аналітики ISW дійшли висновку, що, імовірно, російські військові посадовці координували призначення Суровікіна та ракетні удари по українській критичній інфраструктурі 10 жовтня, щоб відновити сприйняття російського Міністерства оборони.

Теми: РезніковвійнаУкраїнаРосія
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