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Резников указал на изменение тактики оккупантов после назначения Суровикина: использование террора

Пятница, 11 ноября 2022, 03:14
АЛЕКСЕЙ РЕЗНИКОВ, ФОТО GETTY IMAGES

Министр обороны Алексей Резников заявил, что новый главнокомандующий российскими оккупационными войсками в Украине Сергей Суровикин изменил тактику, применяя террор.

Источник: интервью Резникова Reuters

Прямая речь Резникова: "Он изменил ее (тактику), потому что он использует тактику террора против гражданского населения и объектов инфраструктуры, используя крылатые ракеты, реактивные снаряды и беспилотники, специальные иранские беспилотники".

Детали: Резников также отметил, что под командованием Суровикина армия оккупантов стала более дисциплинированной.

Что предшествовало: Аналитики ISW пришли к выводу, что, вероятно, российские военные чиновники координировали назначение Суровикина и ракетные удары по украинской критической инфраструктуре 10 октября, чтобы восстановить восприятие российского Министерства обороны.

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Темы: РезниковвойнаУкраинаРосcия
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