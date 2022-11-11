Резников указал на изменение тактики оккупантов после назначения Суровикина: использование террора

Министр обороны Алексей Резников заявил, что новый главнокомандующий российскими оккупационными войсками в Украине Сергей Суровикин изменил тактику, применяя террор.

Источник: интервью Резникова Reuters

Прямая речь Резникова: "Он изменил ее (тактику), потому что он использует тактику террора против гражданского населения и объектов инфраструктуры, используя крылатые ракеты, реактивные снаряды и беспилотники, специальные иранские беспилотники".

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Детали: Резников также отметил, что под командованием Суровикина армия оккупантов стала более дисциплинированной.

Что предшествовало: Аналитики ISW пришли к выводу, что, вероятно, российские военные чиновники координировали назначение Суровикина и ракетные удары по украинской критической инфраструктуре 10 октября, чтобы восстановить восприятие российского Министерства обороны.