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Силовики ліквідували ботоферму, яка "розганяла" кремлівську пропаганду

"Українська правда"П'ятниця, 11 листопада 2022, 16:51

Співробітники СБУ викрили та заблокували ботоферму, яка працювала в інтересах російських спецслужб, її організаторами були мешканці Вінниччини і Києва.

Джерело: пресслужба Служби безпеки України

Дослівно: "Кіберфахівці Служби безпеки заблокували потужну ботоферму, яка працювала на користь спецслужб країни-агресора…

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Спеціалізоване обладнання ворожого "осередку" дозволяло щодня реєструвати понад 500 анонімних облікових записів у різних соцмережах, у тому числі заборонених в Україні".

Деталі: Повідомляється, що ботоферма масово розповсюджувала дезінформацію про ситуацію на фронті і виправдовувала збройну агресію РФ.

Інформаційні "вкиди" поширювалися від імені "пересічних" громадян, які нібито проживають в Україні, зокрема на тимчасово окупованих територіях.

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За даними слідства, ворожу ботоферму організували четверо мешканців Вінниччини, а її технологічне забезпечення здійснював житель Києва.

Основними замовниками їхніх "послуг" були представники спецслужб РФ. Через підставних осіб вони купували анонімні акаунти та застосовували їх для інформаційно-підривної діяльності. Оплата за "ботів" здійснювалася через російські платіжні системи. 

Наразі тривають слідчі дії у межах кримінального провадження за ч. 5 ст. 361 (несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), автоматизованих систем, комп’ютерних мереж чи мереж електрозв’язку) ККУ. Правоохоронці вирішують питання про оголошення підозри організаторам ботоферми.

Що цьому передувало:

Від початку війни СБУ просила соцмережу Telegram заблокувати понад 1,5 тисячі анонімних каналів, які розповсюджували дезінформацію.

Теми: СБУпропагандаінтернет
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