Силовики ликвидировали ботоферму, "разгонявшую" кремлевскую пропаганду

Сотрудники СБУ разоблачили и заблокировали работавшую в интересах российских спецслужб ботоферму, ее организаторами были жители Винницкой области и Киева.

Источник: пресс-служба Службы безопасности Украины

Дословно: "Киберспециалисты Службы безопасности заблокировали мощную ботоферму, работавшую в пользу спецслужб страны-агрессора…

Специализированное оборудование вражеской "ячейки" позволяло ежедневно регистрировать более 500 анонимных аккаунтов в разных соцсетях, в том числе запрещенных в Украине".

Детали: Сообщается, что ботоферма массово распространяла дезинформацию о ситуации на фронте и оправдывала вооруженную агрессию РФ.

Информационные "вбросы" распространялись от имени "обычных" граждан, якобы проживающих в Украине, в частности, на временно оккупированных территориях.

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По данным следствия, вражескую ботоферму организовали четверо жителей Винницкой области, а ее технологическое обеспечение осуществлял житель Киева.

Основными заказчиками их "услуг" являлись представители спецслужб РФ. Через подставных лиц они покупали анонимные аккаунты и применяли их для информационно-подрывной деятельности. Оплата за "ботов" производилась через российские платежные системы.

В настоящее время продолжаются следственные действия в рамках уголовного производства по ч. 5 ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи) УКУ. Правоохранители решают вопрос об объявлении подозрения организаторам ботофермы.

Что этому предшествовало:

С начала войны СБУ просила соцсеть Telegram заблокировать более 1,5 тысячи анонимных каналов, распространяющих дезинформацию.